Začíná zimní sezóna, pětina řidičů podceňuje přezouvání pneumatik

Od 1. listopadu do 31. března mají řidiči povinnost použít zimní pneumatiky, pokud se na silnici či dálnici nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo ji na vozovce lze vzhledem k počasí očekávat.

Podle agentury Stem/Mark přezouvá zimní pneumatiky 89 procent všech českých řidičů. Přestože v pneuservisech se v tyto dny dveře netrhnou, je podle České asociace asistenčních společností na silnicích asi 15 až 20 procent řidičů, které zimní pneumatiky vůbec netrápí: téměř pětina řidičů totiž jezdí nevhodném obutí.

„Starší sjeté pláště, byť na zákonem stanovenou míru, mají už jen polovinu původního výkonu. A nedodržením hmotnostního indexu pneumatiky, tedy maximálního zatížení pláště, majitelé aut sice šetří až pětinu ceny, ale riskují,“ upozorňují odborníci ÚAMK.

Právě nedodržení hmotnostního indexu pneumatiky je stále častější problém. Se stále větším rozšířením vozů typu SUV, které jsou mohutnější a těžší než klasická auta, je třeba na únosnost pneumatik hledět. Pláště s vyššími nosnostmi ovšem mohou být dražší než pneumatiky stejného rozměru pro lehčí vozy, motoristé při jejich výběru často o hmotnostním indexu nevědí a řídí se především cenou.



Značka zimní výbava na dálnici D1

Zimní obutí musí řidiči použít v tomto období vždy na úseku označeném dopravní značkou „zimní výbava“. Minimální výška běhounu je pro osobní vozidla stanovena na 4 mm, pro nákladní 6 mm. Nové pneumatiky mají výšku dezénu minimálně 8 milimetrů.

Se sjetím vzorku o každý milimetr se prodlužuje brzdná dráha auta. „Jakmile máme pláště například dvě zimy a sjeli jsme vzorek o dva milimetry, musíme počítat s prodloužením brzdné dráhy zhruba o dvacet procent. O dalších dvacet až třicet procent se prodlužuje, když jen splňujeme zákon a máme minimální výšku běhounu čtyři milimetry. Rozhodně je tedy na místě pamatovat, že s každým sjetým milimetrem se brzdná dráha bude prodlužovat,“ dodal Igor Sirota z ÚAMK.



Podle Siroty by se měly zimní pneumatiky používat čtyři, maximálně pět let, a poté vyměnit za novou sadu plášťů. Jinak už nejsou pneumatiky schopné dobře odvést množství vody, nečistot, případně i sněhové břečky nebo sněhu.

Přezout, ale správně

Podle ÚAMK je mezi Čechy stále mnoho řidičů, kteří sice na sezonu auto přezouvají do zimních plášťů, ale už tolik neřeší hloubku jejich dezénu nebo výrobce. „Bezejmenné pneumatiky se až při kritických situacích ukáží jako špatné. Jejich brzdná dráha může být delší až o třicet procent proti těm kvalitním,“ varuje ÚAMK.



Špatně zvolená pneumatika může být příčinou závažné dopravní nehody, kdy auto skončí mimo silnici a technici ho musí vyprostit. A statistiky České asociace asistenčních společností říkají, že počet takových nehod roste už na podzim. Mimo příliš vysokou rychlost za to může právě nevhodné obutí auta.



„Pneumatiky drží auto na silnici, motoristé by jim proto měli věnovat zvýšenou pozornost a nepodceňovat doporučení výrobců vozidel ani předpisy,“ upozornil Zbigniew Macura, provozní ředitel Allianz Worldwide Partners pro Česko a Slovensko a viceprezident ČAAS.

„První sníh každoročně přináší záběry osobních a nákladních vozidel blokujících i v mírných kopcích silnice. Příčinou jsou z velké části špatné pneumatiky. Tito nezodpovědní řidiči tak blokují provoz, ale svým jednáním vytvářejí i nebezpečné situace na silnicích,“ dodal Macura. Naposledy byly obrovské problémy o uplynulém víkendu na krušnohorském Klínovci.

Řidič nepřezutého auta riskuje při policejní kontrole pokutu, na technické kontrole neúspěch a v případě nehody také to, že mu pojišťovna nevyplatí peníze. Pojišťovna má totiž právo krátit pojistné plnění, pokud se prokáže příčinná souvislost nehody se špatným stavem vozidla či například špatným obutím vozidla. Jde hlavně o menší nehody ve městech, kdy se jednoznačně prokáže, že kdyby mělo vozidlo správné obutí, brzdná dráha by se zkrátila a k nehodě by nemuselo dojít.



„Řidiči hrozí pokuta v blokovém řízení až dva tisíce korun a ve správním řízení ještě o pět set korun vyšší. Podstatnější než risk pokuty je hrozba nehody. Nebezpečí nehody je v zimě šestkrát až desetkrát vyšší než jindy. Zima je rizikové období na silnicích a my toto riziko správných obutím můžeme snížit,“ uvádí Igor Sirota z ÚAMK.



Je třeba přezout i rezervu?

Od 1. října už řidiči v autech nemusí vozit rezervu, pokud mají sjednanou asistenční službu. Asistenční pojišťovny přesto doporučují náhradní kolo v prostoru kufru auta mít.

„Z našich zkušeností vyplývá, že v šedesáti procentech případů, kdy jsme přivoláni k poškozené pneumatice, můžeme řidiči pomoci přímo v terénu výměnou za jeho náhradní kolo. Pokud však rezervu s sebou nemá, je téměř vždy nutný odtah do autoservisu, což je i pro motoristu výrazně složitější řešení,“ dodal Marek Jaroš, ředitel asistenční společnosti Global Assistance.

Rezervu řidiči na zimu přezouvat nemusí, lze ji používat celoročně. Musí však jet s tím, že jde o kolo pro nouzové dojetí do pneuservisu a je potřeba tomu přizpůsobit i styl jízdy.

Proč ne celoroční?

Řada řidičů kupuje kvůli úspoře celoroční pneumatiky. Odborníci je však obecně nedoporučují. Nezávislé testy zveřejněné i na stránkách ÚAMK ukazují, že jen asi pětina z nabízených skutečně poskytuje i v zimě vlastnosti na úrovni běžné zimní pneumatiky. Takovou koupi proto dobře zvažte a vybírejte dvojnásobně pečlivě. „Takovéto výrobky doporučujeme když už, tak pro městské řidiče. Pro ty, kdo míří do hor, nebo absolvují i v zimě delší trasy, je to špatná volba,“ doplnil Sirota.

V případě přezutí na zimní pneumatiky je dobré se řídit takzvaným pravidlem čtyř. To znamená, že je nutné měnit vždy všechny čtyři pneumatiky, které by měly být v provozu maximálně čtyři roky a jejich dezén by měl mít hloubku minimálně čtyři milimetry.

Pneumatiky se nemusí s autem úplně rozumět

Při výběru obutí vybírejte pečlivě. Kromě dodržení předepsaných rozměrů je ideální shánět pláště určené přímo pro váš vůz. Automobilky totiž s výrobci pneumatik úzce spolupracují a ladí gumy přímo na určité modely. Významné je to hlavně u dražších a výkonnějších aut. Auto je totiž do značné míry nastaveno na použití konkrétních typů pneumatik.

„Speciálně v případě zimních pneumatik může nastat citelný rozdíl v chování bezpečnostních systémů, například ABS a ESP,“ varuje vedoucí servisních služeb Škoda Auto Česká republika Karel Starý. Zimní obutí je měkčí a má vyšší segmenty, které jsou ohebnější. To znamená, že se vzorek při jízdě deformuje, zejména v zatáčkách a při brzdění či akceleraci.



„Při nákupu je tedy velmi důležité dodržovat přesnou specifikaci pneumatik včetně konkrétních typových označení, rychlostních a hmotnostních indexů a podobně. Pneumatika nabízená pod určitým obchodním označením může mít různé ladění konstrukce,“ zdůrazňuje Starý.

Například stejně pojmenované pneumatiky pro Audi a Mercedes mají výrazně odlišnou vnitřní konstrukci a zvlášť ostřejší jízdou na pneumatikách s měkčí bočnicí (typicky Mercedes), ovšem obutou na voze, který vyžaduje tvrdší konstrukci (Audi), může dojít v extrémním případě ke svlečení pláště. Při nákupu obecné pneumatiky po internetu to ovšem zákazník nerozliší.

Pokud kupujete zimní pneumatiky a jezdíte často do Německa, měli byste věnovat pozornost nejen kvalitě, jízdním vlastnostem a ceně, ale i označení pneumatiky alpským symbolem. Toto označení bude v Německu povinné, ale navíc symbol jasně definuje vyšší standard kvality pro zimní pneumatiku. Už tedy nebude dostačovat označení pneumatiky M+S na bočnici.