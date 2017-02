Tvůrce designu moderních Škodovek přestal pro značku existovat

Zahájení prodeje nového modelu je pro automobilku vždy důležitou událostí. U Kodiaqa je to o to výraznější, protože velké SUV vstupuje do aktuálně velmi sledované kategorie vozů, ve které Škoda doposud nepůsobila.

Kodiaq je v mnoha ohledech „opus magnum“ designéra Jozefa Kabaně, který se ovšem Škodu rozhodl před několika týdny opustit. A zadělal tím značce na problém.

Škoda už tradičně některé kapitoly ze své historie programově vypouští z paměti, nehlásí se třeba moc k modelům ze sedmdesátých a osmdesátých let. Z databáze fotek Škody určené pro novináře tak jen pár dnů po oznámení Kabaňova odchodu zmizely všechny jeho fotky. Zbylo jen pár zmínek v textech. Hvězda, na které Škoda částečně stavěla a byla její tváří, pro značku najednou neexistuje. S nadsázkou lze říci, že automobilka na otázku na tvůrce dnešní výrazné designové tváře jejích modelů, odpovídá ve smyslu: „Kdo je to Jozef Kabaň?“ Umírněnější reakce je ta, že je dnes designérem jiné značky, a Škoda tedy nemá důvod nic komentovat.

Tyto fotky značka vymazala z databáze pro novináře.

„Je to trochu zvláštní. Jozef Kabaň pro Škodu pracoval, a ta by měla být naopak hrdá na podobu své aktuální modelové řady, kterou tento člověk vytvořil,“ komentuje pro iDNES. Martin Charvát, kreativní ředitel studia Remembership. „Jsou naopak firmy, které jsou na to hrdé.“ A vzpomíná jednu z komunikačních kampaní na nábor nových zaměstnanců postavenou na mottu: „Podívejte, kam všude se dostali lidé, kteří dělali pro nás“. Podle Charváta je takové „zapomínání“ komunikační chyba automobilky. „Dosah to ovšem bude mít minimální, široká veřejnost jméno Jozef Kabaň nezná. Vnímat to bude jen pár fanoušků značky,“ uzavírá.

Paradoxem ovšem je, že je Kabaň potenciálním zákazníkům stále na očích. V televizích poslední dny běžela reklama na zahájení prodeje Kodiaqa kompletně postavená právě na šéfdesignérovi Kabaňovi.

„Je dobře, že reklamu Škoda nestáhla, protože tím by řekla, že si neváží svých zaměstnanců, i bývalých,“ komentuje Jiří Mikeš, specialista na reklamu a marketing. A v souvislosti s Kabaněm vzpomíná přestupy jezdců Formule 1 mezi stájemi. I jezdci, kteří jsou pevně svázáni s jedním týmem, prostě občas změní dres. Na Michaela Schumachera dodnes vzpomínají v Maranellu s láskou, i když Ferrari zradil a končil kariéru za volantem Mercedesu.

Kabaň nastupuje na pozici šéfdesignéra značky BMW, kde nahradí Karima Habiba, který před nedávnem na vlastní žádost odešel. Zajímavé je, že BMW se naopak od bývalé klíčové osobnosti na tomto postu nedistancuje, na jeho webu jsou fotky Habiba i nadále dostupné.

Kabaň odešel pro Škodu z mnoha pohledu ve nejnevhodnější okamžik - kromě Kodiaqa se začíná rozbíhat prodej faceliftované Octavie, jejíž kontroverzní design je podle hlasů ze zákulisí právě jeho dílem. Za několik měsíců navíc Škoda na autosalonu v Šanghaji podle neoficiálních zpráv představí koncept vytvořený speciálně pro Čínu, na kterém Kabaň se svým týmem intenzivně pracoval.

Slovenský designér se navíc za devět let ve Škodě stal jednou z výrazných tváří, nové modely z pohledu designu na veřejnosti prezentoval právě on. O jeho nástupci se zatím ve Škodě podle dostupných informací ani nespekuluje (analýzu možností čtěte zde). „Personální otázky nekomentujeme,“ říká Štěpán Řehák z tiskového oddělení značky a dodává oficiální komentář k odchodu Jozefa Kabaně: „V posledních letech rozvoje podniku výrazným způsobem ovlivnil design a emocionalitu značky. Design celé modelové palety byl přitom výrazně přepracován a dostal nový směr. Děkujeme Jozefu Kabaňovi za vykonanou práci a do budoucna mu přejeme vše nejlepší.“

Už proto, že Škoda postavila startovací komunikační kampaň na Kabaňovi, je jasné, že s jeho náhlým odchodem vůbec nepočítala. Marketingoví specialisté i headhunteři se shodují na tom, že změny na klíčových postech a odchody významných lidí nejsou nic neobvyklého. Trochu křečovitý přístup značky už ovšem neobvyklý je.

Kabaň podle informací iDNES.cz opravdu odešel doslova ze dne na den. Jeden den svůj odchod oznámil spolupracovníkům a druhý den už nepřišel. Jestli v tomto následném kroku bylo rozhodnutí jeho, nebo to byla dohoda se značkou, se samozřejmě na veřejnost nedostane. Na druhou stranu Kabaň přicházel z titulu své pozice do kontaktu s utajovanými dlouhodobými plány. Vzhledem k tomu, že vývoj nového vozu trvá přibližně pět let a design se ladí hlavně v počáteční fázi, budeme se s Kabaňovým kubistickým čistým stylem u nových škodovek setkávat minimálně do roku 2020.

Je tedy pochopitelné, že není důvod odcházejícího člověka dále pouštět k plánům do budoucna. „Stává se, že když klíčový manažer podává výpověď, končí v některých případech ještě ten samý den. Záleží samozřejmě na důvodech odchodů, místě, kam odchází a samozřejmě na vzájemné dohodě,“ říká Markéta Švedová, ředitelka headhunterské společnosti Recruit CZ. „Známe případ okamžitého vymazání z firemních kontaktů, odevzdání počítače i telefonního čísla,“ doplňuje.

Na vysokých pozicích bývá součástí pracovní smlouvy také konkurenční doložka o tom, že dotyčný nemůže po určitou dobu pracovat ve stejném oboru. Podle rozhovorů s lidmi, kteří s Kabaněm spolupracovali, by ovšem vzhledem k svému pracovnímu nasazení a nátuře na takovou klauzuli pravděpodobně nepřistoupil. „Konkurenční doložka není pravidlem, ani výjimečná. Záleží mimo jiné na know-how firmy, ke kterému má daný člověk přístup,“ doplňuje Švedová.