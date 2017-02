ANALÝZA: Koho za Kabaně? Musí to být designérské eso světového formátu

Najít náhradu za Jozefa Kabaně, který po devíti letech opouští post šéfdesignéra Škody (podrobnosti čtěte zde), nebude snadné. A rozhodně se značka nesmí držet při zdi.

Po bitvě

„Proč jsme tak úspěšní? Také proto, že Škoda udělala méně chyb než ostatní,“ řekl pro iDNES.cz před nedávnem šéf automobilky Berhnard Maier. Minimálně ve výběru designérů mají manažeři Škody šťastnou ruku. Najít kvalitní náhradu za Jozefa Kabaně bude ovšem velmi složité. Už proto, že kohokoliv dalšího budou s tímto slovenským esem, které ve Škodovce plně dorostlo ve hvězdu světového formátu, srovnávat.

Renomovaný magazín Cardesignnews, specializovaný na automobilový design, označil jeho přestup za jednu z největších událostí letošního roku. „BMW ulovilo hvězdu koncernu VW,“ píše. Kabaň na pozici šéfdesignéra nahradí Karima Habiba, který po dvaceti letech u mnichovské značky na vlastní žádost skončil před několika týdny a podle spekulací se objeví u některé z čínských značek. Mimochodem, je to za posledních několik měsíců už třetí designér, který odešel z vrcholových pozic u BMW. A právě Čína nyní mohutně loví designérská esa zavedených výrobců.

Kabaň znenadání oznámil svůj odchod spolupracovníkům ve středu ráno a v poledne už to bylo na veřejnosti. A z pochopitelných důvodů už se v designstudiu, kde působil od roku 2007, neukáže. Pro Jozefa Kabaně je Boleslav zkrátka uzavřenou kapitolou.

Informace iDNES.cz ze zákulisí se shodují na tom, že za odchodem opravdu nestálo vlažné přijetí faceliftu Octavie třetí generace. Čtyřiačtyřicetiletý slovenský designér prostě chtěl po 24 letech v koncernu Volkswagen změnit ovzduší. Než se dohodl s BMW, měl údajně téměř dohodnutý přestup k Audi (před Škodovkou tam byl šéfdesignérem exteriérů, jeho dílem je první generace modelu Q5).

Kdo by ho mohl nahradit? Veřejnost spekuluje, ale jasno podle všeho nemá ani vedení značky. Přinášíme několik čistě spekulativních redakčních tipů. Nezakládají se na oficiálních informacích, ani to nejsou drby ze zákulisí, spíše naznačují možné scénáře.

Každopádně se změna neprojeví okamžitě. Kabaňovy Škodovky bude díky asi pětiletému vývojovému cyklu nových modelů značka představovat přibližně do roku 2020.

Nejnovějším modelem s Kabaňovým designem je Kodiaq, čerstvý je facelift Škody Octavie.

Varianta I: Domácí jistota

Tato varianta je asi nejpravděpodobnější. Vedení značky a šéfdesignér koncernu Michael Mauer (původně šéfdesignér Porsche, předtím byl u Mercedesu, Saabu, Smartu) bude podle všeho při výběru nástupce konzervativní, jak je u německé skupiny zvykem (vymyká se asi jen Seat v dobách před zhruba deseti patnácti lety, kdy lovil u italských značek) a vybere buď někoho, kdo už v koncernových studiích koncernu je, nebo sáhne přímo mezi designéry Škody (působí tam lidé z celého světa). Přece jen je koncern VW německá firma se silným smyslem pro hierarchizaci a ctí klasický systematický kariérní postup. Navíc jsou aktuální šéfové celého koncernu i Škody odchováni u Porsche, kde se na vrcholové pozice propracovali postupně, takže mají tuto praxi silně zažitou.

Na pozici šéfdesignéra exteriérů je v Mladé Boleslavi Karl Neuhold, charismatický dlouholetý člen týmu, který byl ostatně také u toho, když vznikal stávající úspěšný designový jazyk škodovek. A když už bývá jmenován na pozici šéfdesignéra člověk „z domu“, bývá to velmi často právě šéf designu exteriérů.

Výběr může ovlivnit také to, že koncern Volkswagen na podzim uzavřel své designérské centrum v kalifornské Santa Monice, které vedl Jens Manske. Že vám to jméno něco říká? Ano, dva roky byl šéfdesignérem Škody před Kabaněm. Z jeho éry je původní velmi povedená a úspěšná původní podoba SUV Yeti a také Superb druhé generace, který dnes v okouzlení z třetí generace někteří pomlouvají, ale ve své době by maximem možného a rozhodně to nebyl průšvih. A jen pro zajímavost: ze závěru Manskeho kariéry u Škody pochází facelift Octavie druhé generace, který ve své době budil stejné vášně jako nyní čtyři světla u aktuální Octavie od odcházejícího Kabaně.



Fabio Filippini

Varianta II: Nový vitr

Fabio Filippini je superstar automobilového designu (rozhovor s ním čtěte zde). Charismatický Ital je nyní v podstatě volný. Byl šéfdesignérem Pininfariny (nyní je poradcem šéfa firmy) a předtím maloval renaulty, takže má i zkušenost s běžnou velkosériovou produkcí. Studio, nad jehož věhlas na světě není, stále patří ke světové špičce, i když Italové obecně za poslední dvě dekády zažili ústup ze slávy. Filippini je obrovská osobnost se zkušenostmi z celého světa, má za sebou mimo jiné působení v Japonsku. A podle všeho se mohl potkat v minulosti i s Kabaněm. V dobách, kdy byl slovenský designér exteriérů u Volkswagenu, totiž Filippini pracoval u Volkswagenu na interiérech (v letech 1997 - 2000, Kabaň byl u koncernu VW od roku 1993).

Obsazení takového esa do Škodovky nemusí být takovým nesmyslem, jak se na první pohled zdá. Značka za poslední dvě dekády překonala ta nejoptimističtější očekávání. Je z ní sebevědomá firma, která působí na světových trzích. A řízením osudu (možná se štěstím) se u ní vystřídala jména, která jsou dnes v designu hvězdami (čtěte více zde). Stvrzuje to právě i Jozef Kabaň, který u Škody vyrostl v eso světového formátu a nová pozice šéfdesignéra BMW je v mnoha ohledech opravdovým vrcholem. I z toho pohledu je angažmá špičkového renomovaného designéra, jako je Filippini, pro Škodu nutnost. Malé cíle si prostě značka klást nesmí. „Kabaň vytvořil jedinečný designérský jazyk, který je podle některých aktuálně nejúspěšnější z koncernu VW,“ píše Cardesignnews.

Filippini by jako člověk přicházející úplně zvenčí navíc mohl přinést nové nápady. Jen tak mimochodem: s Giugiarovým Italdesignem a dnes už neexistujícím Bertonem už škodováci v minulosti spolupracovali, se studiem Pininfarina (třetím z nejslavnějších italských designstudií) ovšem ve spojení nebyli nikdy.

Automobilový designér Branislav Maukš

Varianta III: Dobrý známý

Devětatřicetiletý slovenský designér (rozhovor s ním čtěte zde) Branislav Maukš prokázal velký talent na významných pozicích v evropských studiích, začínal u Fordu, kde je jeho dílem například interiér modelu B-MAX. Renomé však získal hlavně jako designér Pininfariny a šéfem mu byl právě Filippini. Maukš do věhlasného italského studia nastoupil v roce 2007 a maloval hlavně ferrari. První, na kterém pracoval, bylo 458 Spider. Čistě jeho projektem je Ferrari P540 (unikát stavěný na přání). Na většině ostatních, včetně nikdy neprezentovaných jednokusových unikátů stavěných pro boháče z celého světa, se podílel. Jeho dílem je také facelift Ferrari California a design Maserati GranCabrio. Nyní vede třetím rokem studio Aufeer Design (patří pneumatikářské firmě Matador), usazené v Mladé Boleslavi, ze kterého buduje „českého Pininfarinu“.



Maukšovou výhodou je, že prostředí ve Škodě velmi dobře zná, takže je také známý i managementu značky. Jako šéfdesignér studia, které je velkým dodavatelem deignérských prací pro Škodu, je s automobilkou v neustálém kontaktu. Studio pod jeho vedením nabralo na síle a také upevnilo vazbu jak na Škodu, tak na další významné klienty nejen z autoprůmyslu. Aufeer má teď přímo v boleslavské Česaně (vývojové centrum Škody) usazených několik designérů.