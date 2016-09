Jízdní řád Škody: extravagantní tvář octavie a elektrifikace

Nejvýraznější změny se čekají u octavie. Umírněnou eleganci a střídmost asi nejdůležitějšího modelu značky, který je v aktuální třetí generaci na trhu od roku 2013, okoření velmi extravagantně tvarovaná příď s dělenými světly.

Podle zdroje iDNES.cz jsou velmi podobná těm na Mercedesu třídy E předchozí generace. Dá se tedy očekávat, že stejně jako u předchozí (druhé) generace octavie bude vzhled faceliftu publikum silně polarizovat.

Podle informací iDNES.cz má s novou modelovou ofenzivou Škody směřovanou na vozy kategorie SUV přijít nový směr v designu modelů české značky. Škodovky budou mít dvě tváře. Klasické modely mají mít horizontálně členěná světla často dvoudílná, jako dostane octavia (dvojice světel bude vedle sebe). Mohutnější SUV a jejich odvozeniny (crossovery) pak dostanou dělená přední světla s vertikálním členěním (nad sebou), které nově představil model Kodiaq (více čtěte zde).

Škoda Kodiaq

Po roce 2018 by měl vyjet i první crossover Škody, zhruba o velikosti Fabie kombi nebo stávající Škody Yeti. Ten totiž v nové generaci povyroste asi o dvacet centimetrů na 4,4 metru. Vyplývá to z neoficiálních informací od několika zdrojů ze Škody Auto.

Elektrifikace

V roce 2019 by pak vyjet první plug-in hybrid od Škody, zabudovaný v modelu Superb. O rok později by se hybridní pohon, kombinující benzinový motor s elektromotorem živeným akumulátory s možností dobíjení ze zásuvky, mohl objevit i v modelu Kodiaq, který se představil 1. září.

Jak by hybridní pohon mohl vypadat, naznačila studie VisionS, kterou Škoda ukázala letos na autosalonu v Ženevě. Vedle klasického spalovacího motoru využívala dva elektromotory - jeden je v převodovce a jeden u zadní nápravy.

Při představení nového SUV Kodiaq šéf značky Bernhad Maier navíc potvrdil, že Škoda pracuje na elektromobilu.

Letošní podzim bude ve Škodě věnovaný právě uvádění řady Kodiaq. Po světové premiéře v Berlíně minulý týden bude na konci září následovat první představení veřejnosti na autosalonu v Paříži. Česká premiéra je pak naplánovaná na říjen. Od října také bude možné vozy objednávat. K prvním zákazníkům v Česku se auta dostanou příští rok v únoru, v březnu pak budou následovat další evropské trhy.

V roce 2018 nebo 2019 by se měl objevit Kodiaq ve vezi kupé. Provedení se splývající zádí bude určitě k dispozici pro čínský trh, ale automobilka zvažuje i nasazení v Evropě. „Nevzdáváme se myšlenky na to, že tuto verzi do Evropy dostaneme,“ řekl Bernhard Maier začátkem letošního července. Jednou z překážek jsou třeba výrobní kapacity, který by Škoda musela pro tuto verzi pravděpodobně hledat v jiných továrnách koncernu.

V Evropě je kodiaq nový, už sedmý model značky. Sedmiletý je také obvyklý cyklus obměny modelů, to znamená, že Škodu od teď čeká minimálně každý rok jedna opravdová premiéra. Koncern Volkswagen, do kterého Škoda patří, navíc připravuje urychlení obměny generací jednotlivých modelů.

Škoda Auto loni vyrobila přes jeden milion vozů.