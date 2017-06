Karoq poprvé v Česku: Prolezli jsme novou škodovku skrz naskrz

Před měsícem jsme se proháněli v Estonsku zamaskovaným prototypem, před čtrnácti dny se pak nedaleko Stockholmu odehrála světová výstavní premiéra nového škodováckého SUV. A teď poprvé před ním stojíme na nádvoří vzdělávacího centra Škody Na Karmeli v Mladé Boleslavi.

Poprvé máme možnost osobně karoqa důkladně prozkoumat a proměřit, osahat si auto v sériovém provedení. Je to naprostá „funglovka“ se 17 kilometry na tachometru, kterou kamion přivezl rovnou z výrobního závodu v Kvasinách.

Auto ještě nemělo ani registrační značky, pouze cedulku se jménem, takže jsme se s ním nemohli ani pořádně svézt. Zato ho můžeme porovnat s větším kodiaqem, běžným vozem, který přijel po vlastní ose. Kvůli focení se však rozhodujeme sundat civilní značky a nahradit je stejně jako u karoqu pouze „jmenovkou“.



Design

Trochu litujeme, že náš karoq není v bílé barvě stejně jako kodiaq. Rafinovaným a jemným designovým finesám obou škodovek totiž světlé barvy sluší výrazně víc než tmavé, o tom jsme se už u kodiaqu několikrát přesvědčili. Ve tmavém provedení jsou totiž obě SUV poměrně nenápadná. Zvenčí nám víc padl do vkusu menší karoq, a to jednoznačně.

Všechny linie jsou uhlazené a čisté. Příkladné jsou i proporce auta - kodiaq má mohutný zadní převis, ostatně, někam se obrovský kufr, v němž mohou být i dvě „dětská“ sedadla, vejít musí.

Naopak už u Seatu Ateca jsme si pochvalovali vyvážení karoserie, karoq jako její dvojče z jedné linky je na tom úplně stejně. Škodováci ovšem změnili přední a zadní část vozu, a také interiér - ten jejich je oproti atece možná méně nápaditý. Nejvíc je to vidět u přístrojového štítu, tachometr seatu je přehlednější a čitelnější.

Škoda Karoq

Jinak je vnitřek karoqu téměř stejný jako v kodiaqu: přístrojové desce vévodí velký dotykový displej multimediálního centra (9,2 palce, rozlišení 1 280 x 640 px), výrazným designovým prvkem jsou na výšku orientované velké výdechy klimatizace. Středový box před řadičkou je také převzatý z kodiaqu, panel klimatizace je tedy stejně skloněný v obou autech, téměř totožné je i provedení výdechu ventilace, hlavice řadící páky i „vzpěry“ středové konzoly.

Parkovací brzda je elektricky ovládaná, klasickou páku tedy nahradilo malé tlačítko. Docela dobře by se tady dala zahrát populární hra „poznej deset rozdílů“ a všechno by to byly jenom drobnosti, detaily. Což je ovšem dobrá zpráva: karoq, používající prvky z dražšího vozu, totiž nevypadá lacině.

Karoq a Kodiaq v číslech rozměry v milimetrech délka (mm): karoq 4 382 x kodiaq 4 697

rozvor (mm): 2 638 x 2 791

šířka (mm): 1 841 x 1 882

světlá výška (mm): 183 x 189

šířka v loktech vpředu (mm): 1 510 x 1 535

šířka loktech vzadu (mm):1 450 x 1 490

místo na kolena* (mm): 155 x 185

objem kufru (l): 521 x 650**

rozměry kufru (délka a šířka v mm): 860 a 1 010 x 1 080 a 1 010

* na zadním sedadle za 180 cm vysokým řidičem

** pětimístná verze

Prostornost

Největší rozdíl mezi auty je ve velikosti. Kodiaq patří délkou 4,7 metru o třídu výše, mezi velká SUV, zatímco karoq, dlouhý 4,38 metru, je typickým zástupcem kompaktních SUV. Karoq je tak o 31 cm kratší než jeho větší brácha, rozvor náprav je ovšem kratší jen o 15 "čísel“. Velká část z chybějících centimetrů jde však na úkor zavazadelníku, který je o 22 cm kratší (a odveze o 130 litrů méně). V kabině menší škodovky jsme se necítili vůbec stísněně - z nové platformy vytěžila maximum, a tak je uvnitř spousta místa.

Když si v karoqu za sebe sedne 180 cm vysoký řidič, má ještě před koleny 15,5 cm volného místa, v kodiaqu jsme naměřili jen o tři centimetry více.

Skvělá je šířka kabiny, kdo bude chtít políbit spolujezdkyni, bude se muset pořádně natáhnout: vpředu ve výši loktů měří kabina karoqu 151 cm, a je tak o pouhých 2,5 cm užší než v kodiaqu; vzadu dělá rozdíl čtyři centimetry. Karoq zkrátka posádku hýčká, jeho jedinou nevýhodou oproti kodiaqu je menší kufr a absence dvou skládacích sedaček v něm.

Sedačky

Karoq měl sedačky potažené krásnou šedou látkou (neznáme ještě specifikace a názvy materiálů), vypadaly opravdu parádně, což je vidět i na fotkách. Přední sedáky měly výrazné boční vedení, rozměry uspokojily i rozložitější postavy - žádný velký rozdíl oproti kodiaqu jsme nezaznamenali.

Co se týče zadních sedaček, naše provedení mělo klasickou lavici, dělenou v poměru 60:40, nikoli příplatkový Varioflex se třemi samostatnými vyjímatelnými sedáky. Výhodou klasiky je pohodlnější posaz pro dospělé, vyjímatelné sedačky jsou totiž hodně úzké, ideálně pro děti. Zato když je vyndáte, máte z auta náklaďák s rovnou úložnou plochou. To u našeho auta nebylo možné - a při sklopení opěradel vznikl velký schod, k dispozici nebyla ani vyrovnávací podlaha.

V kufru jsou drobné organizéry, háčky na tašky, ale posuvný úložný systém také nenajdeme. Krycí plato je pevné, zatímco u Varioflexu je zatahovací roleta, stejně jako ve větším kodiaqu. U něj je navíc možné sklápět opěradla pohodlně i táhly přímo z kufru.



Motory Benzinové

• tříválec 1.0 TSI/85 kW, 200 Nm, pouze pohon předních kol, manuální i automatická převodovka • čtyřválec 1.5 TSI/110 kW, 250 Nm, verze s pohonem předních kol automat i manuál, 4x4 jen automat. Motor má systém odpojování poloviny válců (druhý a třetí), pokud pracuje v nízké zátěži, ušetří tak až půllitr benzinu. Tento agregát dorazí se zpožděním (pravděpodobně až 2018), Turbodiesely • čtyřválec 1.6 TDI/85 kW (115 k), 250 Nm, pouze pohon předních kol, manuální i automatická převodovka • čtyřválec 2.0 TDI/110 kW, 340 Nm, pohon předních kol s manuální převodovkou, 4x4 automat i manuál • čtyřválec 2.0 TDI/140 kW, 400 Nm, jen automat a 4x4

První metry v Česku

Měli jsme možnost se i kratičce svézt, jen v rámci fotografování a natáčení videa. Dojem byl velmi dobrý, ostatně po zkušenostech s atecou bychom nic jiného ani nečekali. Dvoulitrový turbodiesel byl špičkově odtlumený, naftový původ nebylo možné poznat ani podle klapotu - karoq je perfektně odhlučněný. I na poměrně nízkoprofilových pneu a velkých 19" kolech se auto zdálo být komfortní, dlažební kostky každopádně odstínilo skvěle.

Za kolik bude?

Zatímco ceník kodiaqu začíná na 694 tisících, u menšího karoqu můžeme o ceně zatím jen spekulovat - měla by být známa až na konci června, auto se začne prodávat na podzim (už teď ale prodejci přijímají předobjednávky od těch, jimž na ceně nezáleží, a není jich zrovna málo, většinou jsou to firemní zákazníci, kteří musejí objednávat s předstihem).

Dosluhující model yeti, který karoq v modelové řadě nahrazuje, začínal na 400 tisících, sesterská ateca startuje na 469 tisících.

Vzhledem k tomu, že nové seaty jsou o něco dražší než škodovky, mohl by karoq začínat někde kolem hranice 450 tisíc korun za základní provedení s litrovým TSI o výkonu 85 kW. Takhle totiž začíná ateca a předpokládáme, že karoq se v tomto směru nijak lišit nebude.

Podle nás je jasné, že každé z aut míří na úplně jinou cílovou skupinu. Karoq bude volbou rodin, které nechtějí octavii (buď z módních nebo prestižních důvodů), o kodiaqu můžeme říci totéž, jen místo rodin dosadíme manažery firem. Kvůli ceně totiž málokterá rodina na největší škodovku dosáhne. A snad to ani tolik nevadí. Kdo potřebuje velký kufr, půjde do octavie kombi, kdo ne, může sáhnout i po karoqu.