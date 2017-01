VIDEO: Sníh zasypává Česko. Zkuste rychlokurz smyku

S jízdou na sněhu poradí rychlokurz z redakčního archivu. Uvidíte, že na některé situace je krátký i profesionální instruktor, takže nezbude, než použít k vyproštění auta lopatu.

Rychlokurz smyku

Recept na zimní jízdu je vlastně docela jednoduchý: rozvážná jízda, opatrně na plynu i na brzdě a levačku pořád na spojce. Volantem točte plynule, ne trhavě (rady mistra volantu, jak točit volantem, čtěte zde), to samé platí o zacházení s plynovým pedálem. Když potřebujete zpomalit, je lepší podřazovat než zbrkle šlapat na brzdu – to jsou nejzákladnější pravidla. Jenže to je teorie, praxe bývá složitější a téměř každý zkušený řidič už se někdy do smyku dostal. Jak se v krizové situaci zachovat?

Sešlápněte spojku

Na většinu problémových situací by měl řidič reagovat vyšlápnutím spojkového pedálu a sundáním nohy z plynu, pak začít situaci řešit. Pamatujte, že bez brzdění auto podstatně lépe funguje a snadněji zatáčí.

Pneumatika totiž buď přenáší příčné, nebo podélné síly, obojí najednou neumí. Brzdění nebo přidání plynu v zatáčce tedy může v extrémních případech znamenat ztrátu ovladatelnosti. Než najedete do zatáčky, musíte tak už mít přibrzděno na rychlost, kterou zatáčku bezpečně projedete, učí se ve školách smyku.

Když v zatáčce cítíme, že to klouže, netočíme volantem na doraz, kola se pak zablokují a auto stejně nezatočí. Pomůžeme si sešlápnutím spojky, která odpojí motor od převodovky a ten tak neroztáčí kola.

Nedotáčivý smyk

Autům s pohonem předních kol hrozí takzvaný nedotáčivý smyk. Když auto nechce zatočit a jede po tečně ven ze zatáčky, nebrzděte, vyšlápněte spojkový pedál (v řadě situací stačí pouze ubrat plyn), pevně držte volant ve směru jízdy a čekejte, až se kola „chytí“ původní stopy.

Rozhodně netočte volantem ještě více směrem do zatáčky! Když máte relativně dost času, můžete zkusit „zatočit znovu“, to znamená narovnat kola, přibrzdit a začít znovu zatáčet.

Přetáčivý smyk

Autům s pohonem zadních kol nebo s motorem vzadu pak často hrozí takzvaný přetáčivý smyk. Při vynášení zádi vozu lze situaci zvládnout korekcí volantem: ihned natáčet kola proti vybočení zádě neboli „dát kontra“ (točit volantem ve směru přetáčející se zadní části vozu). Tento protipohyb musí být proveden včas a dostatečně rychle, protože je nutné tento druh smyku podchytit už v samotném zárodku. Jakmile dojde k vychýlení zadní části auta o více než 30°, už nemáme šanci takový smyk zvládnout.

Volant vracíme plynule, ale rychle zpět do původní polohy. Stabilizaci můžeme zlepšit mírným přidáním plynu. Tento „závodnický“ manévr si ale rozhodně dobře nacvičte předem na volné bezpečné ploše. V případě jakéhokoliv smyku je bezpodmínečně nutné se vždy dívat směrem, kterým chceme jet. Tam totiž vozidlo podvědomě budeme směrovat.

Když vůz dostane hodiny, pomáhá prudké brzdění, které otáčení zpomalí. Přitom je však nutné mít sešlápnutou spojku. Když se situace vymkne z ruky a nejsme schopni vyhnout se nárazu, snažte se srovnat kola do přímého směru (minimalizujete tím riziko převrácení vozidla) a plnou silou stůjte na brzdovém pedálu.

Jak jezdit na sněhu a ledu

Když nejde rozjezd na ledu na jedničku, zkuste to na dvojku. V hlubším sněhu jezděte pomalu, ale plynule a stejnoměrně. A pokud to není nutné, nezastavujte. Když už přece jen najíždíte do sněhu, je výhodné dělat to s koly rovně proti vyšší vrstvě sněhu. Někdy bývá problém zastavit. Už ve chvíli, kdy začne vozovka klesat, je třeba myslet na to, že budete muset zastavit. Nutné je udržet co nejpomalejší pohyb vozu a najít si co nejlepší stopu (hlubší sníh, posypaný a neuklouzaný okraj).

Důležité je velmi mírně přibrzďovat a pomalu podřazovat, klidně i na první rychlostní stupeň. Když auto na uklouzané silnici stále klouže a není síla, která by ho zastavila, hledejte v nouzi něco, o co se zastavit – závěj, sněhovou bariéru. Je lepší si jen poškrábat auto, než nabourat