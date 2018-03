VIDEO: Lékárničky jsou při nehodě k ničemu, sypou se i v rukách odborníků

Kurzy první pomoci vyučují už šest let a svůj bezpečnostní záběr stále rozšiřují. Výsledkem je například Chytrá autolékárnička. „Záměrem bylo dodržet vyhlášku, ale zároveň přinést smysl a funkčnost tak, aby se opravdu dala použít pro první pomoc,“ říká zakladatel společnosti PrPom Ondřej Koudela.



Jaké jsou problémy běžně dostupných autolékárniček?

Velkých problémů vidím několik, ale jádro vychází z toho, že se v ­Česku obecně učí první pomoc extrémně špatně. Většinou se vyučují nesprávné informace a velmi mizernými metodami. Další věcí je, že úředníci, kteří vytvořili vyhlášku definující, co v autolékárničkách má být, evidentně neměli ani základní občanskou povědomost, jak se dnes první pomoc dělá. A podle toho to vypadá.

Proč dnešní podoba vyhlášky nedostačuje?

Jednak umožňuje výrobcům autolékárniček, aby je vyráběli mizerně, a­ pak má nesmyslné požadavky. Například žádá přítomnost věcí, které už se k první pomoci nepoužívají.

Co konkrétně se nevyužívá?

Například trojcípé šátky, ty nemají v první pomoci u dopravní nehody žádné smysluplné využití. Už dlouho je standardem, že u nehody nedáváte nic do dlahy a neděláte žádný legrační šátkový závěs na ruku. Navíc je tento šátek vyroben tak, že ani nejde k ničemu jinému použít. Je totiž z netkané textilie, tudíž je nesavý a nelze ho využít ani jako náhradu za obvazy. Někteří výrobci ho dokonce vyrábějí z plastu, tedy jen z PVC fólie.

Výrobci nevědí, že dělají zbytečné produkty?

Celostátně špatnou výukou první pomoci jsme rovněž způsobili, že ani výrobci nemají základní občanskou povědomost o první pomoci, a tudíž nechápou, co do lékárničky mají dávat a proč to tam patří. A potom tu máme spotřebitele, kteří nechápou první pomoc a nevědí, co obnáší. A to jim umožňuje, aby si koupili špatnou autolékárničku, a ­je jim to jedno. V podstatě ji vnímají jenom jako nutnost, aby je neotravovali policisté.

Lze nějak zlepšit situaci?

Myslím si, že v první řadě by bylo potřeba podstatně zlepšit způsob, jak se v Česku učí první pomoc. Jako civilista máte šanci se s ní setkat na třech místech. Na základní a střední škole, ale situace na školách je hodně špatná. Další možností je autoškola, kde je to obdobně katastrofální, co se týče kvality. Děláme si na to sami výzkum a výsledky jsou hrůzné. A­ třetí možností je v zaměstnání.

Co dělají autoškoly špatně?

Autoškoly mají povinnost věnovat výuce první pomoci dvě teoretické a čtyři praktické hodiny. Podle našeho průzkumu více než 50 procent autoškol to nedodržuje. Navíc většinou zvolí naprosto nevyhovující učící metody, jako je přednáška nebo video. Ty se ovšem naprosto nedají použít, protože první pomoc nelze doopravdy naučit bez realistického a praktického nácviku založeného na principech zážitkové pedagogiky. Je to, jako kdyby vás učili řídit auto tak, že by vám o­ tom přednášeli, pak by vám dali na chvíli podržet volant a hned potom vás pustili na silnici s ­řidičákem.

Ondřej Koudela, zakladatel společnosti PrPom

Alžběta Šimková, MF DNES