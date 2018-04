Emise oxidu uhličitého v Evropě rostou, v procentech nejvíc u Škodovky

Nejvíc gramů CO 2 vypouští Mazda, v procentech se meziročně nejvíc zhoršila značka Škoda. Průměrné emise CO 2 , které jsou v Evropě hlavním sledovaným parametrem „čistoty“ vozidel, se zvýšily. Sice jen o 0,3 g/km na 118,1 g/km, ale je to poprvé po deseti letech, kdy soustavně klesaly.

Stoupají především u masově prodávaných značek, a to o celý jeden gram, když překračují 113 g/km. Přitom už v roce 2021 se všichni musejí dostat na průměrných 95 g/km, jinak hrozí dramatické pokuty. Přepočteno na spotřebu to odpovídá 5,1 l benzinu nebo 4,5 l nafty na 100 km. Navíc se změní metodika výpočtu spotřeby (režim WLPT), která by měla více odrážet reálnou spotřebu.

Největším „hříšníkem“ je Mazda s průměrnými emisemi 131,2 % g/km, těsně následovaná Mercedesem s 129,1 g/km. Naopak nejlepší je Toyota s 101,2 g/km, které pomohly hlavně prodeje hybridních automobilů. Jen těsně za ní se ale umístily Peugeot (104,5 g), Citroën (105,5) a Renault (106,6).

„Každý by měl mít obavy,“ uvedl Felipe Munoz, globální automobilový analytik společnosti JATO Dynamics. „Čísla se nezlepšují a cíl se blíží.“ Hlavním důvodem je pokles zájmu o dieselové motory, které produkují nižší emise CO 2 , ale zato vyšší emise oxidu dusíku (NO X ). „Snížení emisí CO 2 za posledních deset let bylo především díky dieselovým motorům,“ dodal Munoz. Průměrné evropské emise CO2 v roce 2007 činily 159,1 g/km.

Automobilky se sice snaží nabízet hybridy a elektromobily, ale většina zákazníků přechází od dieselů k benzinovým motorům.

Jediný, komu se to jakžtakž daří, je Toyota, která od roku 2019 postupně zruší v Evropě prodej osobních automobilů poháněných naftou. V roce 2017 přitom dosáhla díky slušnému prodeji hybridů průměrných emisí 101,2 g/km, čímž přeskočila Peugeot na prvním místě pořadí nejlepších značek v Evropě.

Průměrné emise klesly také Fiatu. Vděčí za to dieselovému modelu Tipo, který tvoří 9 % celkového objemu prodejů Fiatu v Evropě. Nový dieselový motor produkuje o 3,5 g/km méně CO 2 než jeho předchůdce.

Peugeot se stal obětí úspěchu svých crossoverů 3008 a 5008, které představovaly v roce 2017 téměř čtvrtinu jeho prodejů a průměrné emise CO 2 této značky tak vzrostly o 3,7 g/km.

Nejvíce vzrostly emise značce Škoda, o 4,1 g/km, což Munoz připisuje úspěchu SUV Kodiaq a vyšším prodejům silnějších dieselů u modelu Octavia. Předloni byla Škoda pátá nejlepší, za rok 2017 klesla na osmé místo. Ostatní koncernové značky jsou ovšem s vyššími emisemi až za ní.