Přísnější emisní limity prodraží evropská auta, varují experti

Ministři životního prostředí členských zemí EU se dohodli, že osobní automobily vyráběné v unii od roku 2030 by měly vypouštět o 35 procent méně CO 2 než v roce 2021, dodávky pak o 30 procent méně. Dříve přijatý návrh Evropského parlamentu byl 40 procent, automobilky požadovaly 20procentní snížení. Více k tématu čtěte zde.



„Vyrovnat se s tím bude pro automobilky velmi náročné. Primárně musí akcelerovat rozvoj elektromobility a zřejmě budou muset elektrická auta prodávat s minimální či nulovou marží. Takže jde o technologické i ekonomické ohrožení oboru. Tlak, který spolu s dalšími externími trendy změní automobilové odvětví k nepoznání,“ uvedl Petr Knap, specialista pro automobilový sektor poradenské společnosti EY.

Schválený návrh emisních limitů pro osobní automobily podle výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu Zdeňka Petzla zůstává i nadále velice ambiciózní a přesahuje velmi výrazně to, co po zvážení všech možností navrhovala jak sama Evropská komise, tak i český automobilový průmysl, potažmo země V4 a Německo.

„To, že skokové změny emisních limitů v takto rychlém sledu zaplatí přímo v ceně výrobku nebo nepřímo v daních občan, aniž by se mu zvýšila užitná hodnota vozů, je zřejmé. Přesto se český autoprůmysl hlásí k nízkoemisní mobilitě, udělá vše pro to, aby pro nástup elektromobilů byly vytvořeny co nejlepší podmínky. Nadále také bude přesvědčovat vládu, že je nutné naplnit všechny body Memoranda o budoucnosti automobilového průmyslu, včetně finančních pobídek pro občany tak, aby byly nákupy elektromobilů pro ně atraktivní,“ řekl Petzl.

Experti se shodují, že takto nerealisticky nastavené limity mohou znamenat výrazné oslabení evropského automobilového průmyslu. Hrozí také, že auta zdraží tak, že se stanou nedostupnými.

Podle Petzla je riziko, že emise CO 2 vzrostou. „Hrozí, že ve východní části Evropy bude vozový park zastarávat,“ varuje s tím, že elektroauta jsou stále velmi drahá, takže si je motoristé často jednoduše nebudou moci dovolit koupit. „Je třeba, aby elektromobilita dávala pro uživatele smysl,“ řekl Zdeněk Petzl v diskuzním pořadu Rozstřel na iDNES.cz.

„Je třeba především zapracovat na tom, aby se Česká republika nestala vrakovištěm Evropy. Aby k nám neputovala stará vyřazovaná auta, zatímco ekonomicky vyspělejší státy budou kupovat námi vyráběné elektromobily,“ uzavírá Petzl.

Pokud budou nízkoemisní auta pro občany některých zemí nedostupná, bude výsledkem zvýšený dovoz použitých vozidel ze zemí s vyšší kupní silou. „Přechod k čisté mobilitě nesmí vytvořit nové dělicí linie napříč unií ani neproporčním způsobem ovlivnit socioekonomické sbližování,“ varovali před hlasováním premiéři skupiny V4, kterou tvoří Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko.



Evropská asociace výrobců aut ACEA uvedla, že opatření budou mít negativní dopad na konkurenceschopnost průmyslu, na zaměstnance automobilek i na spotřebitele. Doplnila, že systém založený na sankcích, který minulý týden podpořili poslanci Evropského parlamentu, v kombinaci s vysokými prodejními kvótami není v souladu s realitou a narušuje zásadu technologické neutrality.