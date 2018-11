Ford hledá partnery pro cestu z mizérie. Jedná s Volkswagenem

Začátkem devadesátých let založily obě značky v rámci projektu AutoEuropa v Palmele nedaleko portugalského Lisabonu továrnu, kde se pod třemi různými značkami a jmény vyráběl velkoprostorový model. První generace Fordu Galaxy, Volkswagenu Sharan a Seatu Alhambra se představily v roce 1995. Ford Galaxy s motory Volkswagenu se vyráběl v Portugalsku až do roku 2006, kdy dorazila nová generace modelu vyvinutá už v režii Fordu.

Tím aliance automobilek skončila. V Jižní Americe si zase vzpomenou na projekt Autolatina, fungující od poloviny osmdesátých do poloviny devadesátých let, ve kterém automobilky vyráběly pod oběma značkami pětici modelů, Volkswagen měl v Autolatině 51procentní podíl, Ford 49 procent.



Teď si na sebe bývalí partneři zase vzpomněli. „Firmy zkoumají strategickou alianci, která by měla posílit konkurenceschopnost obou podniků,“ uvedly automobilky ve společném prohlášení letos v červnu (čtěte zde). Předmětem zkoumání jsou podle nich „potenciální projekty v několika oblastech, včetně společného vývoje řady užitkových automobilů“. Ford má vedoucí postavení na trhu se středně těžkými nákladními automobily ve Spojených státech, zatímco Volkswagen vlastní evropské výrobce nákladních vozů MAN a Scania.

Ohlášená spolupráce s Volkswagenem by se ovšem mohla výrazně rozšířit. O věci má být rozhodnuto do zasedání dozorčí rady v pátek 16. listopadu, na níž má šéf koncernu Herbert Diess představit desetiletý podnikatelský plán, první od svého nástupu do čela firmy letos v dubnu.

Širší spojení s Fordem znepokojuje německé odborové svazy, protože výroba lehkých užitkových vozů by se mohla přesunout do levnějších montážních závodů americké firmy ve východní Evropě. Podle Bloombergu by mohl Volkswagen pro Ford vyrábět dodávku velikosti užitkového modelu Caddy a naopak do turecké továrny Fordu přestěhovat z Hannoveru produkce nástupce Volkswagenu Transporter (T6).

V Jižní Americe není vyloučeno sdružení výroby VW Amarok a Fordu Ranger do argentinské továrny Pacheco patřící koncernu VW. Ročním objemem produkce 1,1 milionu lehkých užitkových fordů a volkswagenů má nová aliance vyrovnat produkci konglomerátu Daimler + Renault + Nissan, které v oblasti dodávek už spolupracují.

Německý koncern chce expandovat v USA. V plánu je rozšíření výroby v Tenesse (Chattanooga), fabrice otevřené v roce 2011 a zaměstnávající 3 500 lidí. Spekuluje se také o „vypůjčení“ výrobních kapacit od Fordu.

Diess pro zpravodajský magazín z autoprůmyslu Automotive News odhalil, že ve hře je několik variant. „Kromě sdílení některých platforem a továren uvažujeme také další možnosti spolupráce.“ Ford je například v Severní Americe tradičně velmi silný v pick-upech, model F-150 tam patří k nejprodávanějším vozům vůbec a přináší značce vysoké marže.

Právě Američané by mohli poskytnout Volkswagenu technický základ příští generace modelu Amarok, což je dnes z víc než tří set modelů německého koncernu jediný osobní vůz využívající tradiční architekturu s nosným podvozkovým rámem. Tak specifický model je pro VW výrobně velmi drahý, právě kooperace s Fordem a sdílení mechaniky s modelem Ranger by znamenala úsporu.

O pokroku ve vyjednávání by německý a americký výrobce měly podle zdroje agentury Reuters, který si nepřál být jmenován, informovat před koncem roku. Už při oznámení strategické spolupráce firmy informovaly, že se nepočítá s vlastnickým propojením podniků. Zdroje Bloombergu zdůrazňují, že se neplánuje vytvoření majetkové aliance jako je například Renault-Nissan.

Šéf Fordu Jim Hackett v druhé půli října naznačil, že by se strategické partnerství mohlo rozšířit. Finanční ředitel Bob Shanks mluvil pro Bloomberg o něco méně tajemně, slogan „Go Further“ (anglicky „pokročit dál“), který automobilka používá, dostává další význam: „Diskutujeme ve velkém rozsahu o tom, jak si můžeme navzájem vypomoci na celém světě. Spolupráce není žádným způsobem limitována, technicky, geograficky ani tržními segmenty.“

Automobilka se proto dohodla na rozšíření spolupráce s indickou Mahindrou, která Ford učí zákonitostem tamního velmi nečitelného, obrovského a pro zahraniční společnosti často nedobytného trhu. Mahindra má být Fordu partnerem pro vývoj maloobjhemových motorů, kompaktních SUV a elektromobilů. „V rozhovorech s Volkswagenem i Mahindrou jsme si nestanovili žádné limity na rozsah spolupráce. Analyzujeme silné a slabé stránky všech,“ dodal Shanks.

Zisky padají

Fordu klesl ve třetím čtvrtletí letošního roku čistý zisk o 36 procent na 993 milionů USD (22,5 miliardy Kč). Důvodem byl propad prodeje v Číně a růst nákladů na suroviny. Prodej Fordu v Číně se za devět měsíců letošního roku snížil o 30 procent. Podle automobilky je důvodem stárnoucí modelová řada, která čeká na modernizaci. Růst zde očekává nejdříve příští rok, kdy mají na trh přijít nové sportovně-užitkové (SUV) modely.

Téměř veškerý zisk automobilky pocházel právě z prodeje pickupů, jako modelu F-150, a SUV v Severní Americe. Tyto vozy mají vysokou ziskovou marži. Zisková marže, tedy podíl zisku před zdaněním na celkových příjmech, v Severní Americe činila 8,8 procenta.

Minulé čtvrtletí Ford oznámil blížící se restrukturalizaci, která bude mít za následek mimořádné náklady až 11 miliard dolarů. Finanční ředitel Bob Shanks uvedl, že plán stále platí. Varoval však, že cílem automobilky je i nadále dosáhnout celkové ziskové marže osm procent, avšak tento cíl se nepodaří splnit do roku 2020, jak původně plánoval.

Letošní rok Fordu nevychází, výdělky padají, prodeje rovněž. Většina zahraničních operací je pro Ford problematická a největší pozornost je upřena na Evropu. „Našimi výsledky v Evropě jsme extrémně zklamáni,“ uvedl po prezentaci výsledků značky za první letošní půlrok šéf Fordu Jim Hackett pro Automotive News Europe.

Letos v srpnu The Times spekuloval o částečném nebo kompletním prodeji evropské divize, případně může jít o převod do joint-venture podniku s některým ze silných konkurentů. Finanční ředitel Fordu Bob Shanks v létě uvedl, že se Ford bude více spoléhat na partnerství, aby obrátil vývoj v Evropě. A upřesnil, že většina evropských vozidel značky byla nerentabilní. Většinu prodejů a příjmu vytváří málo vydělávající (malé) fordy. Výdělečné jsou dodávky (Transit), crossover Kuga, pickup Ranger a Mustang. Tyto vozy představovaly většinu zisků Fordu v Evropě, přestože tvořily méně než polovinu objemu a příjmů.

Ředitel globálních trhů společnosti Ford Jim Farley uvedl, že dodávky tvoří třináct procent zisku automobilky v Evropě. Ford také zřejmě nejvíce ze značek přítomných v Evropě utrpí brexitem, vzhledem k silné pozici automobilky na místním trhu a k tomu, že tam má jednu z evropských centrál, vývojové středisko i fabriky (analýzu čtěte zde).

Elektrický základ od Volkswagenu

Americká automobilka uzavírá partnerství pro oblasti, ve kterých nyní za konkurencí zaostává - elektromobilita a autonomní řízení jsou dnes ztrátové disciplíny, jenže co když se časem opravdu stanou rozhodujícími v boji o zákazníka a dobývání trhů?

Volkswagen a Ford proto jednají o společném vývoji samořiditelných a elektrických vozů. V rámci rozsáhlé strategické aliance by oba koncerny, německý i americký, ušetřily miliardy dolarů, napsal list Handelsblatt s odkazem na zdroje z koncernu VW. Podle informátora Bloombegu by zas Volkswagen mohl například zainvestovat do společnosti Argo AI, která je partnerem Fordu pro vývoj autonomního řízení.

Investice do nových technologií jsou velmi drahé, jen samotný Volkswagen do nich dal na 34 miliard eur (zhruba 882 miliard korun). Řada firem proto kvůli úsporám uzavírá globální partnerství.

Volkswagen plánuje do roku 2020 odstartoval velkou ofenzivu v oblasti elektromobility. Automobilka před několika týdny představila novou modulární platformu určenou speciálně pro elektromobily MEB (Modularen E-Antriebs-Baukasten). Na stejném základě budou vznikat elektroauta napříč koncernem včetně škodovek, má jít až o 27 modelů představených do roku 2022.

„Jen v první vlně bude tuto platformu využívat přibližně 10 milionů vozidel napříč celým koncernem. MEB je ekonomickou a technickou páteří elektromobilu pro všechny,“ uvedl Thomas Ulbrich, člen představenstva VW E-Mobility. A právě tato platforma, která umožní zlevnit produkci elektromobilů, by mohla dobře posloužit také Fordu. Naznačil to také Frank Witter, finanční ředitel Volkswagenu, podle kterého je automobilka otevřena dalšímu jednání, ale nic zatím není dohodnuto.

Ford s elektrickým pohonem koketuje dlouhodobě, už na začátku tohoto desetiletí představil elektrické verze Focusu a dodávky Transit Connect, další kroky ovšem nenásledovaly. Vzhledem k mohutným investicím a velkým plánům konkurence, která v některých případech už oznámila časový horizont, kdy opustí spalovací motory, musí Ford zrychlit. Automobilka nově vytvořila pozici ředitele elektrifikovaných vozů své evropské divize, je jím Steve Hood, dosavadní viceprezident joint-venture společnosti Changan Fordu, vyrábějící vozy pro čínský trh.

„Otevření pozice ředitele elektrifikovaných vozů je součástí strategie Ford of Europe na redesign evropských aktivit značky a současně předzvěstí zahájení masivních aktivit společnosti v oblasti elektrických automobilů,“ uvedla automobilka v oficiálním prohlášení.

Hood povede mezioborový tým, který bude představen v nejbližších týdnech a bude odpovědný přímo prezidentovi evropského Fordu Stevu Armstrongovi. Bude úzce spolupracovat s globálním týmem Edison zodpovědným za elektrifikaci nabídky Fordu a bude dohlížet na vývoj širokého portfolia elektrifikovaných vozů uzpůsobených chutím evropských zákazníků.

Ford plánuje do roku 2022 investovat 11 miliard dolarů do vývoje elektrifikovaných vozidel (včetně plug-in hybridů a vozů poháněných elektřinou z akumulátorů). Prvním v Evropě bude Ford Mondeo HEV kombi s hybridním pohonem, jenž bude představen veřejnosti začátkem příštího roku. V roce 2019 uvede evropský Ford na trh i tzv. „mild-hybrid“ 48 V a zahájí výrobu Transitu Custom jako plug-in hybridu. O rok později představí plně elektrické SUV s dojezdem 480 km a další dva plně elektrifikované vozy.

Ford také nově spolupracuje s čínským technologickým kolosem Baidu na vývoji adaptivního řízení. Americká automobilka nyní testuje robotické řízení aut na prototypech v ulicích Washingtonu. Brzy vyjedou také do pekingských ulic. Jako testovací muly poslouží auta značky Lincoln (luxusní divize Fordu), osazená platformou Ford Autonomous Vehicle Platform. Z prohlášení šéfa divize Fordu vyvíjející autonomní řízení Sherifa Marakbyho lze vyčíst, že partnerství s Baidu má být pro americkou značku jakousi vstupenkou pro tuto technologii v jejím podání do Číny.