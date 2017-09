První dojmy: městský floutek Hyundai Kona má štramácký kabát

Od roku 2001 se v Evropě prodalo 1,4 milionu SUV značky Hyundai. Až dosud se přitom korejská automobilka orientovala na větší, a tedy i dražší modely Santa Fe a Tucson (dríve ix35). S příchodem nové modelové řady, která bude dostupnější, se dá očekávat další růst. Tím spíš, že vůz pojmenovaný Kona rozhodně nesplývá s davem.



Malá SUV většinou vypadají jako drsnější zvýšený hatchback nebo jako uhlazený teréňák. Hyundai plave úplně mimo tento proud a je prvním zhmotněním představy, že modely korejské značky budou průkopníky v oblasti designu. Dojem ze setkání naživo je lepší, než by se mohlo zdát z fotek. Složité členění přídě rozvíjí podobné myšlenky, jaké se objevily u Jeepu Cherokee a Citroenu C4 Picasso. A ono to funguje – stejně jako masivní lemy podběhů, které navazují na výrazně vytažené blatníky.

Podivné jméno s tradičním původem Slovo Kona není novotvar, i když se na první pohled vymyká označení ostatních modelů od Hyundaie. Přesto jej automobilka vybrala stejným způsobem, jako pojmenování svých ostatních SUV – Kona je místo na ostrově Hawaii, zatímco Tucson a Santa Fe jsou města na jihu USA. Podobný původ má i jméno Hyundaie Veracruz (u nás se prodával jako ix55), ten si své označení půjčil od města v Mexiku.

Vůz se pod názvem Kona bude prodávat po celém světě s výjimkou Portugalska. Tamní zastoupení zvolilo pojmenování Kauai, protože kona se vyslovuje stejně jako portugalské hovorové označení pro ženský genitál. Není to zdaleka první takový případ, nejznámějším je Mitsubishi Pajero, které se z podobných důvodů jmenuje ve všech španělsky hovořících zemích Montero (více o trablech s pojmenováváním aut čtěte zde).

Leccos ovlivňují také proporce vozu. Kona má sice vyšší stavbu karoserie, na výšku ale měří jen 1550 mm, o pouhých sedm centimetrů více než hatchback i20. Rozvor má štědrých 2600 mm, přičemž celková délka karoserie je 4165 mm – podobná jako u Peugeotu 2008, Renaultu Captur, Seatu Arona a celé řady dalších konkurenčních modelů. Mezi konkurenty zapadá také velikost zavazadlového prostoru, která v základním uspořádání činí 361 litrů.

Interiér již tak progresivně tvarovaný není. Nízká palubní deska s vystupujícím displejem multimediálního systému nejvíce připomíná nošovickou i30. Největším „odvazem“ je orámování výdechů klimatizace, startovacího tlačítka nebo obšití volantu v jedné ze tří kontrastních barev – oranžové, červené nebo limetkové. Nejvýrazněji s extravagantním zevnějškem kontrastují banální kruhové výdechy na krajích palubní desky.

Vzhledem k relativně nízké karoserii nepřekvapí, že se na poměry crossoverů sedí nízko, téměř jako v Mazdě CX-3. Nízko je ale položená i palubní deska, která navazuje na placatou kapotu motoru. Výsledkem je pozice za volantem, která připomíná sportovní auto – to je také společně s použitou technikou jedinou vlastností, v níž se kona podobá sesterské Kii Stonic.

Kona ale neláká jen na subjektivní pocity. Nabídne také řadu v dané třídě málo vídaných prvků výbavy: od pro korejské vozy tradičního vyhřívaného volantu, přes head-up displej a elektricky nastavitelné sedadlo řidiče až po odvětrávání předních sedadel. Posledně jmenovanou parádičku nenabízí ani prémiový konkurent Audi Q2.

Malé SUV je také prvním hyundaiem, který dostane výhradně přeplňované motory. Základ představuje benzinový tříválec 1.0 T-GDi s parametry 88 kW a 172 Nm. Pro něj je určena šestistupňová manuální převodovka a pohon předních kol. Se čtyřválcem 1.6 T-GDi (130 kW, 265 Nm) se standardně pojí pohon všech kol a sedmistupňová dvouspojková převodovka, stejně jako ve větším modelu tucson. S tímto motorem kona pokoří stovku za méně než osm sekund a nejrychleji jede 205 km/h.

Diesely dorazí s ročním zpožděním, půjde o novou generaci agregátů řady U. Z tradičního objemu 1,6 litru poskytnou 85 kW ve spojení s manuálem a předním pohonem nebo 100 kW a 320 Nm v případě dvouspojkové převodovky. U dieselu s automatem bude na výběr mezi pohonem předních a všech kol. Podle neoficiálních informací se připravuje také provedení s elektrickým pohonem.

Varianty se 4x4 dostanou víceprvkové zavěšení zadních kol a také vektorování točivého momentu, které zlepší ovladatelnost v zatáčkách. Stejnou funkcí je mimochodem již vybaven tucson. Všem specifikacím kony je společná světlá výška 170 mm.

Výroba modelu Kona byla zahájena v červnu v korejské továrně Ulsan, a to v tempu 47 vozů za hodinu s předpokládaným objemem produkce 200 000 kusů ročně. Prodej v USA byl zahájen v srpnu, do Evropy první kusy dorazí v prosinci. Navzdory předchozím spekulacím příchod kony neznamená konec MPV ix20. To se bude v Nošovicích vyrábět i nadále, a to zřejmě do roku 2019, kdy přestane platit jeho současná homologace.