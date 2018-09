Prototyp v akci. Kurážná Kia si chce vyšlápnout na Mercedes

Alper Celik, produktový manažer ceedu, musel strávit analýzou trhu a historie dlouhé hodiny. Shooting brake jako praktický vůz pro volný čas vystopoval už v předválečných časech. Pro svět tuto automobilovou čeleď objevily automobilky v šedesátých letech, britští karosáři tehdy vymýšleli, čím uspokojit movitou klientelu, která chtěla vozit ohaře na lovy na lišku. Třídveřové kombíky shooting brake byly tehdy nádherné, ovšem měly jen malé publikum. Dnes si na ně občas některá automobilka vzpomene, a vždycky je to paráda. „Moderní shooting brake už je zas pětidveřový,“ shrnuje Celik.



Vývoj nabídky karosářských verzí napříč trhem v nižší střední třídě.

Shooting brake, v překladu něco jako lovecký kombík, tedy stylové praktické auto, které opravdu vypadá hezky a sportovně, má v dnes v nabídce ještě Mercedes.

A to, že bude Kia lovit i v jeho revíru, není tak přitažené za vlasy. Mercedes totiž nabízí shooting brake u startovacího modelu A s předním pohonem. Takový Mercedes CLA startuje s cenami na 690 tisících. A neméně pohledná a šmrncovní Kia s předním pohonem a 120 koňmi by podle našeho odhadu mohla startovat pod 450tisícovou částkou. Ještě stále to nedává smysl?

Kia pro novou karosářskou verzi v Žilině vyráběného modelu Ceed vrátí do nabídky jméno Proceed. To byl v předchozích dvou generacích modelu hatchback s jedním párem dveří, jenže třídveřáky vymírají v tradičních kategoriích úplně. A tak je to nově stylový kombík.

V nejnarvanějším segmentu se dnes k nabídce méně tradičních karosářských verzí moc značek neodvažuje. Naopak, nabídku spíš zužují, nejčerstvěji se mluví o tom, že Volkswagen v příští generaci nenabídne Golf ve verzi kombi. V tomto ohledu jsou nejodvážnější učelniví Korejci. Hyundai slaví nečekaný úspěch s krásným fastbackem modelu i30 (v Česku zůstal v nabídce s kombíkem, krátký hatchback už v ceníku chybí), Kia to tedy zkusí s Ceedem shooting brake.

Nabídnout dva kombíky odvozené od stejného modelu se nosívalo kdysi, dnes je to zcela výjimečné. Kia si na to ale troufá. A chce jich prodávat hodně. Dnes se hatchback a kombík dělí ceedu v evropských prodejích o čísla napůl (v Česku s 55 procenty vede kombi). Shooting brake by oběma chtěl ukousnout deset procentních bodů. U Kie předpokládají velkou migraci zákazníků právě od kombíku, ale čekají hlavně nové zákazníky, kterým jednoduše netradičně pojatý, sportovně šmrncovní kombík padne do oka.

Hlavními trhy mají být Německo, Francie, Británie a Španělsko. Třeba do Ruska shooting brake vůbec nepoputuje. Vyrábět se bude s ostatními karosářskými verzemi v Žilině.

Sportsman

My se svezli s prototypem ve verzi GT, to znamená 204koňovou šestnáctistovku s turbem spojenou se sedmistupňovým dvouspojkovým automatem na osmnáctipalcových kolech a s parádními sportovními sedačkami. K tomu různé ozdoby na karoserii, ovšem zatím schované pod maskováním.

Auto má o půl centimetru snížený podvozek, který je přitvrzený. Nerovnosti posádce přizná, ale stále je ještě dokáže elasticky tlumit. Podvozek je hezky jistý, kdo rád kombíky, které svou hmotnější zádí pomáhají řidiči s autem do zatáčky, bude spokojený.

Když zmáčknete tlačítko „sport“, zostří se reakce na sešlápnutí plynu, připepří se také zvuk. V obou větvích dvouhlavňového výfuku je klapka, která se při překročení čtyř tisíc otáček otevře a zvuk získá na ostrosti. Celkově by ceed zasloužil lepší odhlučnění kabiny, zadní kola jsou přeci jen dost slyšet, to už jsme vyčítali i hatchbacku (první jízdní dojmy čtěte zde).

GT - bude k mání i v klasické hatchbackové verzi - se fintí rudými detaily. Červené doplňky má na prazích, ráfcích a rafinovaně také v masce chladiče - na pohled je černá, červenou odhalíte uvnitř plástve, která ji splétá.

Karoserie shooting brake má s kombíkem společných nějakých 22 až 25 procent dílů. Jen kapota, přední blatníky a plechové panely dveří jsou stejné, i přední A sloupky rámující čelní sklo jsou jiné; jedny ze základních stavebních prvků skeletu a bezpečnosti vozu mají jiný sklon, to znamená také jiné čelní okno. Jiný je také sklon zadního sloupku, namísto 52stupňového úhlu má u shooting braku sklon 62 stupňů. To vše dává autu rychlou, sportovní siluetu a také ho snižuje, s 142 centimetry výšky je to nejnižší auto v této kategorii.

To vše znamená nižší těžiště, což se projeví na jízdních vlastnostech a také na vnímání posádky. Se zadkem blíž u silnice nevnímá tolik kymácivé pohyby karoserie a má z jízdy jistější pocit. Rozvor 265 centimetrů zůstal stejný jako kombi, zadní náprava je vždy víceprvková.

Dovnitř se nastupuje lehce díky nízkým prahům, zadní dveře se otevírají ve velkém úhlu, to se hodí třeba při instalaci dítěte do sedačky.

Velmi slušné je místo na hlavu na zadních místech, když má auto prosklenou střechu, nějaký centimetr ubude, v Česku ovšem tento prvek výbavy k mání nebude.

Shooting brake je hodně velké auto, na délku má 4,6 metru, takže zbylo místo na pořádný kufr. V ladné siluetě proceedu je jeho 594 litrů neuvěřitelně elegantně zabalených. Nečekaně velký a lehce přístupný zavazadlový prostor se spoustou šikovných schránek pod podlahou má lehce zvednutý práh kufru, kočárek přes něj ovšem naložíte bez větší námahy. Šikovná je zábrana na malé věci posouvaná v kolejnicích v podlaze. Zadní opěradla sklopíte pro převoz dlouhého nákladu táhly z kufru.

Shooting brake chce být v nabídce ceedu trochu lepší zboží, ale jen tak, aby to pasovalo ke Kii. V jeho ceníku tak nebudou figurovat nejslabší motory (atmosferický benziňák a slabší turbodiesel), v nabídce tak bude proceed mít jen turbobenziny (1,0, 1,4 a 1,6 - 120, 140, 204 koní) a silnější diesel 1,6 o výkonu 136 koní. Jen pro upřesnění: zákazníci sice raději připlácí za výbavu než za motor, ty nejslabší ovšem při výběru auta většinou vynechávají, a platí to i u ceedu. Ceny se nová karosářská verze stěžejního modelu značky dozví v lednu, první auta by mohla dorazit do Česka v únoru 2019.