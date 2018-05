Na západoevropském trhu si za posledních deset let nejvíce z prodávaných automobilových značek polepšila Dacia. Její...

Autoland Česko: závislost na vývozu aut roste, nejvíce směřují do Německa

Českému vývozu do Evropské unie dominují osobní auta, jejichž podíl na celkovém exportu do Unie byl loni 12 procent, to...