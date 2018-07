Seat to znovu zkusí v Číně. Místo sportu a emocí nasadí moderní techniku

Seat do Číny vrací po fiasku, které na největším automobilovém trhu světa prožil před šesti lety. Psal se rok 2011 a na autoshow v Šanghaji - jednom ze dvou největších autosalonů v Číně - narazili návštěvníci na expozici pro ně neznámé značky. James Muir, tehdejší šéf Seatu tam slavnostně oznámil vstup španělské automobilky na čínský trh. To byla doba, kdy u španělské značky končila éra boubelatých sportovců vymyšlených designérem Walterem de Silvou a automobilka spíš bojovala o přežití.



Dost lidí si tehdy klepalo na čelo. Muir a jeho parta to vymysleli tak, že Seat představí Číně jako exkluzivní sportovní značku, takovou španělskou Alfu Romeo. O to samé se roky předtím pokoušela v Evropě a „nespolkli“ to ani Číňané. Od začátku špatně bylo hlavně to, že se seaty vozily do Číny z Evropy. Jenže pokud nejste Rolls-Royce nebo Ferrari, za které jsou Číňané ochotni platit nesmyslné ceny, musíte vyrábět auta na místě. Dovoz aut do Číny ze zahraničí je totiž jinak pro většinu výrobců kvůli obrovským clům nerealizovatelný.

Světové automobilky tak v Číně zakládaly joint-venture podniky s místními firmami, aby mohly vyrábět své vozy pro tamní trh (více o joint-venture podnicích v Číně čtěte zde).

U Seatu si tehdy bůhvíproč mysleli, že jejich leony, ibizy a alhambry koupí za extrémní ceny Číňané jako luxusní zboží. „Když už platí obrovskou přirážku za to, že chtějí ochutnat španělskou šunku a k tomu víno, koupí si i Leon Cupra,“ nějak tak uvažovali tehdy Španělé.

Dopadlo to podle očekávání, v prvním pololetí roku 2012 se prodalo v Číně asi 600 seatů, na trhu, kde se už tehdy prodávalo kolem dvaceti milionů aut ročně. Muir mezitím odešel, o dobrodružství Seatu v Číně se začalo mlčet, takže si nikdo ani nevšiml, když se v roce 2015 po špičkách odplížil.

Jenže Čína je dnes pro automobilky, jedinou opravdovou příležitostí k růstu. A Seat, který je dnes zaměřený hlavně na Evropu, tedy na tomto nejdůležitějším automobilovém trhu dnešního světa být potřebuje.

Španělská značka se tedy do na trh, kde se dnes prodává 25 milionů nových aut ročně, vrací. Oficiálně oznámila, že získá podíl ve společném podniku JAC Volkswagen Automotive, který vznikl v loňském roce. „Výsledkem toho bude uvedení značky Seat na čínský trh, plánované na rok 2020 až 2021,“ uvedl koncern Volkswagen, do kterého Seat patří.

Dohodu dnes v Berlíně slavnostně podepsali předseda představenstva společnosti Seat Luca de Meo, prezident společnosti Volkswagen Group China Jochem Heizmann a prezident společnosti JAC (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd) An Jin za přítomnosti německé kancléřky Angely Merkelové a premiéra Čínské lidové republiky Li Kche-čchianga.

Značka se má aktivně podílet na vytvoření čínského centra pro výzkum a vývoj, které se soustředí na vozidla s elektrickým pohonem, konektivitu a automatické řízení včetně příslušných dílů, komponentů a klíčových technických řešení. Zprovoznění výzkumného a vývojového centra je plánováno na rok 2021. „Společný podnik navíc uvede na trh elektromobil napájený z akumulátorů na základě konkurenceschopné platformy,“ uvádí Seat.

„Účast v této nové fázi společného podniku je pro Seat milníkem,“ říká šéf španělské značky Luca de Meo. „Vstupujeme do nové éry, která nám umožní značku globalizovat a podpořit vývoj elektrických vozidel. Čína nabízí Seatu mnoho příležitostí,“ dodal.

Automobilka JAC byla založená v roce 1964 (Seat je o 14 let starší). Státem vlastněná firma vyráběla původně nákladní vozy, časem přidala autobusy a v roce 2007 dostala vládní povolení vyrábět osobní automobily a komponenty pro autoprůmysl. Ještě předtím spolupracovala s korejskou automobilkou Hyundai. Ročně vyrobí kolem půl milionu aut.

Nové úkoly

Seat dostal v uplynulých týdnech v rámci koncernu Volkswagen ještě jeden úkol. Při novém rozdělování zodpovědnosti dostal na starost růst koncernu v severní Africe. „Španělská společnost nyní začne koordinovat realizaci koncernové strategie a zastoupení značek v regionu, vyhledávat možnosti synergií a rozvíjet partnerství s ostatními společnostmi,“ vysvětluje Filip Stoulil, koordinátor marketingu a prodeje českého zastoupení Seatu. Jedním z úkolů bude přispět k vybudování sítě dodavatelů pro automobilový průmysl v Alžírsku s cílem vyvíjet a vyrábět nové modely v této zemi.

Nový šéf německého koncernu Herbert Diess chce totiž rozhodovací procesy decentralizovat tak, aby jednotlivé divize v rámci nové struktury skupiny nemusely pokaždé žádat o schválení centrálu (čtěte podrobnosti).

Seat má za sebou prodejní rekord. Španělský výrobce dodal na celém světě 289 900 vozidel a uzavřel nejlepší první pololetí ve své historii. „Pilíři růstu prodeje jsou Německo, Španělsko, Velká Británie, Francie a Alžírsko,“ uvádí Filip Stoulil. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 to znamená zvýšení prodeje o více než 43 tisíc vozů a překonání rekordu z roku 2000, kdy se prodalo 278 500 seatů. „V červnu Seat znovu prodal více než 50 tisíc vozidel během jednoho měsíce, přesně 51 400, což je o 13,7 % více než ve stejném období roku 2017. Překonává tak dosavadní nejúspěšnější červen z roku 2000, kdy se prodalo 48 900 vozů,“ dodává Stoulil.

Seat uvede na trh ve druhé polovině letošního roku nové SUV jménem Tarraco. „Bude představeno 18. září a Seat s tímto modelem završí svou produktovou řadu v segmentu SUV, v němž je dosud zastoupen modely Arona a Ateca. Tarraco. Latinský název města Tarragona vybralo ve veřejném hlasování více než 140 tisíc fanoušků,“ popisuje Filip Stoulil a dodává další dvě novinky: Cupra Ateca, první nový model značky Cupra, a Arona TGI, první SUV na trhu s pohonem na stlačený zemní plyn.