VIDEO: Projeli jsme nový kabriolet Škody, je jediný na světě

Je to už pátý vůz v podání žáků podnikového Středního odborného učiliště strojírenského, na projektu pracovalo 23 žáků ve věku od 17 do 20 let ze sedmi učebních oborů přibližně osm měsíců; asi 1500 hodin. Vedle pedagogů jim pomáhali i odborníci z oblasti technického vývoje, designu a výroby. Jméno pro auto pomáhali vybírat fanoušci na sociálních sítích. Sunroq je složenina anglického „sun“ (slunce) a jména modelu „Karoq“.

Unikát zdobí zářivé červené lakování a červenobílý interiér. Prvním krokem při přestavbě SUV Karoq na plážový speciál bylo vyztužení karoserie (boky, prahy, středový tunel) a odstranění střechy. Úpravu si vyžádaly sloupky čelního skla a zmizel prostřední (B) sloupek, což si vynutilo nové ukotvení bezpečnostních pásů přímo v předních sedadlech.

Bylo nutné upravit I všechny čtyři boční dveře, vyrobit zcela nové páté dveře a kompletně přepracovat záď vozu. Oproti 521 litrům v běžném sériovém modelu má Sunroq o něco větší zavazadlový prostor. Kromě toho žáci vyrobili také nové výplně dveří, stejně jako přední a zadní nárazník. Rozvor náprav 2638 milimetrů zůstal nezměněn, podobně i délka 4382 milimetrů a šířka 1811 milimetrů. Výška vozu činí 1480 milimetrů.

Nejnáročnější bylo podle Pavla Jíny, mluvčího Škody Auto odříznutí střechy a zpevnění celé karoserie a uchycení bezpečnostních pásů. Znalci škodovek si vzpomenou, že to není první čtyřdveřový kabriolet odvozený z vozu této české značky. V devadesátých letech nabízel známý úpravce a stavitel závodních speciálů a sportovních aut Metalex přestavbu tehdejšího modelu Felicia na kabriolet (čtěte více).

K jedinečnému showcaru patří také ozdoby, nejnovější kreace mladoboleslavských studentů se vyšňořila světelnými efekty: kliky dveří a podběhy jsou podsvícené diodami, z nárazníků a ze všech čtyř dveří se na asfalt promítají nápisy ŠKODA, další logo poté zaujme na dně zavazadlového prostoru.

Pod kapotou má Sunroq čtyřválcový benzinový motor 1,5 TSI. „Zážehový agregát s přímým vstřikem paliva má nyní díky upravené řídicí jednotce výkon 120 kW (163 k) a maximální točivý moment 279 Nm,“ uvádí Pavel Jína. Sunroq umí jet maximální rychlosti 195 km/h a z nuly na 100 km/h zrychluje za 8,6 s.

Sportovní říz přidávají dvacetipalcová kola, díky tlumičům z Octavie RS je světlá výška o 50 milimetrů nižší než u výchozího modelu. Upravený výfukový systém se čtyřmi koncovkami vydává sportovní zvuk.