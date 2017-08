Hledá se velké auto. Opravdu velké a levné. Řešením je benzinové MPV

Ideální auto pro rodinu má v české kotlině jasnou podobu: musí to být pořádný kombík, a pokud nemáte hluboko do kapsy (nebo chcete být o poschodí výš než soused), sáhnete po pohodlném off-roadu alias SUV. Ne každý má přece půl druhého milionu na sen prakticky založeného otce od rodiny - luxusní a ultraprostorné dodávky Mercedes-Benz třídy V nebo Volkswagen Multivan.

A co bude pod kapotou, je v našich podmínkách také pořád docela jasné: samozřejmě turbodiesel. Díky přeplňování má parádní zátah a spotřebu udrží v rozumných hodnotách. Nová móda benzinových turbomotorů ovšem přinesla příjemnou pružnost i mezi kdysi zavrhované zážehové pohonné jednotky, jenže jejich spotřeba už není tak lákavá. V praxi je proti laboratorní hodnotě z prospektu často o polovinu i víc vyšší.

Velké kombi nebo SUV na naftu: připravte si 700 tisíc korun

Jenže když chcete zkombinovat auto střední třídy s prostorným interiérem, kufrem o objemu aspoň 500 l a turbodieselem o výkonem alespoň 110 kW/150 koní, dostanete se na cenu, která vyrazí dech. Etalon Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI přijde na nejméně 780 900 korun. Za částku kolem 700 tisíc si můžete vybrat například mezi nedávno modernizovaným Peugeotem 508 SW Allure, už nějaký pátek pamatujícím Fordem Mondeo kombi ve výbavě Trend, nejprodávanějším vozem ve své třídě Škodou Superb Combi v provedení Active nebo originální Mazdou 6 Wagon ve stupni Challenge.

Cenová analýza: Velké MPV za cenu Octavie TDI Pro porovnání jsme vybrali dvě varianty benzinových MPV: základní „holátko“ obohacené o podle našeho názoru nezbytné doplňky (samočinná klimatizace, parkovací čidla vepředu i vzadu, parkovací kamera a bluetooth) a „lepší“ zahrnující ještě xenonové výbojky nebo LED pro hlavní světlomety, 17“ litá kola a navigaci. Vítězem očesané volby je Ford S-Max Trend nabízený za 646 800 korun. Totéž stojí kombi nikoli střední třídy, ale o půl třídy menší Škoda Octavia Combi 2.0 TDI. Podobně vybavený Seat Alhambra přijde na 718 800 korun a to je zase cena odpovídající zcela základní variantě Škody Superb Combi ve výbavě Active (ale bez kamery, tu lze pořídit až do vyšších specifikací).

Pokud srovnáme výbavu na „lepší“ standard, vycházejí obě benzinová MPV srovnatelně kolem 750 tisíc, naftová Octavia stojí 723 a Superb 2.0 TDI už 819 tisíc korun, je tedy opět o nejméně 70 tisíc dražší. I v tomto případě je návratnost při pořízení turbodieselového kombi s menší užitnou hodnotou daleko za hranicí 100 000 km. Obě benzinová MPV můžete mít i na úvěr nebo operativní leasing. Podmínky jsou srovnatelné a splátky začínají pod 10 000 korun měsíčně.

Ale stačí zvýšit požadavky na přepravní kapacitu o 50 l a z nabídky zbude jen extra velký Superb (660 l) díky tomu, že se nachází na pomezí mezi střední a vyšší střední třídou. A to ještě jen se základní výbavou Active za 713 900 Kč.

Není divu, že čím dál více zájemců o extra velké auto volí SUV. Za stejné peníze dostanete od pohledu větší a efektnější auto. Ale nabídka v této cenové hladině? Dvoulitrová Škoda Kodiaq nebo Nissan X-Trail s cenou už kolem 740 tisíc korun, stejně drahá Honda CR-V nabízí šestnáctistovku.

A popravdě řečeno, s praktičností se to u SUV trochu přehání. Ano, mají vzdušnější kabinu a do kufru se vejde kočárek tak, jak je, takže nemusíte sundavat korbičku. Problém je, že zrovna takový kočárek tam nakonec nedáte nikoli z prostorových důvodů, ale proto, že nákladová hrana je vysoko. Takže jej stejně rozložíte jako v případě kombíků.

Důvod, proč spousta lidí nakonec zvolí SUV před kombi je spíše emocionální. Je to prostě jiné auto. Voní dálkami, vypadá, že projede kde čím. A sedí se v něm výš, což je řadě lidí příjemné. Nikdo je ale neupozorní, že v prvních podzemních garážích poznají, že ten zdánlivě lepší výhled se obrátí proti nim při potřebě manévrovat ve stísněných podmínkách. Bez předních čidel si neví rady ani ostřílení řidiči, protože příď se v tomto případě odhaduje mnohem hůře. A snazší nastupování? Do některých SUV se usadíte krásně, do jiných šplháte jak do avie. Neušpinit si v zimě kabát je umění.

Stále nejlepší řešení pro rodinu: MPV

Největší a hlavně nejpraktičtější auto pro rodinu najdete nikoli mezi kombi nebo SUV. Zůstává jím kategorie MPV, tedy velkoprostorových aut, která však z nabídek automobilek pomalu mizí. Osobitá skupina vozů vznikla během 80. let, hitem se stala v devadesátých a v minulém desetiletí dosáhla dokonalosti. Konečně totiž zkombinovala ohromný prostor (ten tu byl od prvního Chrysleru/Plymouthu Voyager a Renaultu Espace) s jízdními vlastnostmi srovnatelnými s lepšími kombíky (bezprostřednost řízení minulé generace Fordu S-Max už nejspíš žádné MPV nepřekoná, když i nová generace za svým předchůdcem zaostává) a prvotřídní bezpečností i komfortem pro pět až sedm cestujících.

Rodinné auto ještě výhodněji Kdo hledá co nejvíce místa za co nejméně peněz, může se spokojit s auty formátu Dacia Lodgy (neuvěřitelně velké MPV až pro sedm osob stojí s turbodieselem úžasných 333 tisíc) nebo evergreenem Citroen Berlingo/Peugeot Partner (pětimístný, o něco dražší než Dacia, ale kromě zvučnějšího jména dostanete i praktické boční posuvné dveře).

Nepřekonatelná jsou MPV ovšem především využitím vnitřního prostoru. Na daném půdorysu nabídnou vždy více místa v kabině i pro náklad než kombi nebo SUV s dlouhou kapotou, často hýří úložnými prostory po celém interiéru a v podlaze, komfort pérování je nastavený na silnici, nikoli na poskakování po polní cestě.

Přesto se zdá, že dobrým MPV už pomalu odzvání. Legenda této kategorie Renault Espace se změnil z efektního i poctivého rodinného sluhy v pyšný grand tourer se sice obdivuhodným zevnějškem a koly jako u rollsu, ale praktická stránka šla stranou. Jeho menší sourozenec Scénic, který od 90. let plnil sen o obřím autě méně movitým rodinám po celé Evropě, se od loňska stal (i když spíš naoko) také terénním autem. Tedy ono to stále tak trochu MPV je, ale výrobce se chce svézt na módní vlně SUV, a tak Scénic dostal nálepku MPV pro volný čas. Stejný krok udělal Peugeot s jedním z největších MPV střední třídy, modelem 5008, odteď vozem kategorie SUV.

Ford S-Max

Hledá se velké auto. Opravdu velké

Co tedy zbývá těm, kteří nechtějí jezdit „gazíkem“, a přesto si chtějí dopřát královský prostor i onen příjemnější vyšší posez? Zůstaneme-li u našeho původního záměru, mezi MPV nám zůstanou pouhé dva modely, zato hodně dobré: Ford S-Max a Seat Alhambra. Ten první je pokračovatel úspěšného rodinného dostavníku se sportovním stylem, druhý je sesterský model známějšího Volkswagenu Sharan. Jenže zatímco VW nepořídíte levněji než za 920 900 korun, naftová Alhambra stojí 795 900 korun. Ford S-Max je o něco výhodnější, s naftovým motorem přijde na 769 900 korun. Ale ani to není zrovna málo.

Řešením však nemusí být ubírat z nároků na prostor a sestoupit o třídu níže, řekněme k povedené dvojici VW Touran a Opel Zafira. Co se zkusit řídit ceníkem a zvolit opravdu ty nejdostupnější varianty velkých MPV? Tedy verze, které místo „samozřejmých“ turbodieselů pohánějí malé benzinové turbomotory?

Kacířská myšlenka? Jak se to vezme. Hlavním argumentem, proč se takovým na pohled bláznivým nápadem zabývat, je cena: Seat Alhambra je totiž s benzinovým motorem o 120 tisíc korun levnější než se stejně výkonným naftovým! U fordu není rozdíl tak velký, ušetříte jen 40 tisíc korun. Ale když se smíříte se základní výbavou, pak je úspora větší, vychází na 140 tisíc korun. V ceníkových částkách to je 675 900 korun za Seat Alhambra Reference a 629 900 korun za Ford S-Max Trend. A to už přece stojí za přemýšlení, mít jedno z největších aut na trhu, s nepřekonatelně prostornou karoserií, ale s cenou srovnatelně výkonné turbodieselové Škody Octavia.

Benzinový minimotor pro maxiauto?

Jenže nic není zadarmo a jak je uvedeno výše, benzinové turbomotory nejsou zrovna šetřivé jednotky. Na papíru slíbí výrobci kde co, ale praxe nebývá zrovna růžová, tím spíše u takto velkých automobilů. Nicméně případě vybrané dvojice to zas tak neplatí. Jak čtyřválec 1.5 EcoBoost (118 kW) ve fordu, tak osvědčená a technicky (již) vyzrálá jednotka 1.4 TSI (110 kW) z motorárny Volkswagenu jsou agregáty, které lze doporučit. Dynamicky rozhodně nejsou poddimenzované ani v takto velkých autech, obě rozjedou na 200 km/h a i zrychlení 0-100 km/h v obou případech pod 10 sekund dokládá, že je zbytečné bát se předjížděcích manévrů.

Nejsou to auta pro slečinky, spíše pro ty, kteří vědí, jak výkon využít. Ale stejně tak to jsou vozy pro dámy, které nemusí předjíždět na okresce „toho místního troubu“, protože zrovna nejede stovkou, ale sotva předpisových devadesát. Však také tyto vozy často řídí ženy, které chtějí prostorné, bezpečné a snadno ovladatelné auto. Kdo jezdí plynule a nehoní rychlostní průměry, tomu budou tyto motory stačit. A jednou dvakrát do roka vás do Chorvatska nebo do Alp dovezou bez odříkání, více si můžete přečíst v boxu na konci článku, kde jsou zkušenosti majitele po ujetí 25 tísíc kilometrů s takovým vozem.

Zásadní otázka, kterou je třeba řešit, tedy není dynamika. Jsou to náklady. A tedy především cena a spotřeba paliva. Oba vozy jsou citlivé na jízdní styl. Kdo motoru umí naslouchat a dokáže se ohánět řadicí pákou, může dosáhnout sedmilitrové spotřeby. Ale spíše počítejte s osmilitrovým průměrem, ve městě nebo při rychlé jízdě po dálnici může spotřeba dosáhnout 8,5 l. Což je ve srovnání se stejně výkonnými turbodiesely, které v nejnovějších provedeních se vstřikováním močoviny drží spotřebu mezi 6 a 6,5 l, o dost více. Takže sen o zmenšeném Multivanu se rozplývá?

Diesel se vyplatí po pěti, nebo také deseti letech

Výše zmíněná úspora při pořízení může celou rovnici rychle změnit. A přitom se nemusíte držet zkrátka, pokud jde o ujeté kilometry. V případě Seatu Alhambra vychází benzinová verze díky cenovce nižší o 120 tisíc korun natolik výhodně, že rozdíl se při dnešních cenách paliva (podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu 30,56 Kč za litr naturalu a 29,68 Kč za naftu) vrátí až po ujetí neuvěřitelných 232 739 kilometrů, což je číslo, které bude z tachometru odečítat už nejméně druhý nebo třetí majitel. Nemluvě o nižších sazbách za pojištění levnějšího vozu s menším, benzinovým motorem, mírně nižším sazbám za povinný servis nebo předpokládanému menšímu opotřebení pneumatik či brzd u benzinového auta lehčího o necelý metrák.

Tím se z benzinového MPV stává dost silný soupeř i pro výše zmíněné turbodieselové kombíky. Ty jsou vždy menší, a to nejen objemem zavazadlového prostoru. Nenabídnou samostatná sedadla v druhé řadě s možností posuvu a sklápění opěradel a už vůbec ne trumf španělského vozu: posuvné dveře, které usnadňují nastupování.

Ford sice není tak praktický, nemá zdaleka tak velký vnitřní prostor (2 200 l vs. 2 430 l) a nedokáže převážet extra dlouhé předměty jako třídní premiant seat (ten nabízí sklopné dokonce i opěradlo spolujezdce vepředu, čímž vznikne ložná délka téměř tři metry), ale zase vyhrává atraktivnějšími tvary. A hlavně cenou. Jeho základních 629 900 korun je nepřekonatelných - o třídu menší VW Touran s motorem 1.4 TSI/110 kW je levnější jen o 22 tisíc.

Ale copak Touran, ona je stejně drahá i Octavia Combi. Na začátku jsme si však stanovili srovnání s konstrukčně odpovídajícími turbodiesely střední třídy. Abychom byli spravedliví, navýšili jsme u základních variant výbavu o automatickou klimatizaci, parkovací čidla vepředu a vzadu a bluetooth. Ford pak stojí 646 800, Superb Combi 723 300, rozdíl činí 76 500 korun. V tomto případě se rozdíl u stejně vybavených, ale praktičností a prostorností nesrovnatelných aut, vrátí po ujetí 115 tisíc kilometrů. A to u běžných rodinných nájezdů odpovídá nejméně pětiletému, ale klidně i desetiletému provozu.

Shrnutí: pro koho je benzinové MPV?

Naftová kombi střední třídy jsou jistota: prostoru nabízejí celkem dost, některá jsou elegantnější, jiná prestižnější, další sportovnější. Dražší Superb je po všech stránkách vyzrálejší auto, o tom není sporu, a místem doslova hýří. SUV zase nabízejí neodolatelný charakter, vyšší posaz a často standardně pohon všech kol (který je však spíše módní záležitostí než nutností, zvláště v našich klimatických podmínkách). Ale za citelně nižší cenu můžete mít nesrovnatelně prostornější a pro rodinu příjemnější plnohodnotná SUV. I když benzinová.

Ale není důvod z nich mít obavy, o čemž mluví i zkušenosti majitelů. Horší je to s výběrem, protože dostupných MPV je už jen pár, a to doslova. Seat Alhambra ani Ford S-Max sice nebudou nóbl, natož sexy a bláto jim nesluší jako SUV, ale je z nich famózní výhled a možná se vám s nimi poprvé v životě stane, že cestou do Chorvatska nezůstane doma ani jedna taška, která už se nevecpala ani pod nohy. Jedinečná je vnitřní variabilita, zvláště u sedmimístných verzí. V zimě v nich můžete jet v pěti za sebou tak, že sklopíte krajní sedadla v druhé a třetí řadě a do volného místa dáte nejen lyže pro celou rodinu, ale i synkovy neskladné sáňky, a obejdete se bez otravné manipulace se střešním nosičem, nebo dokonce boxem. S benzinovým autem se už nebudete na horách obávat zamrzlé nafty a jak u seatu, tak u fordu oceníte mnohem tišší chod motoru.

Návratnost investice u turbodieselu je při rodinném užívání, u něhož předpokládáme roční maximum mezi deseti a dvaceti tisíci kilometrů, zcela v nedohlednu. Takže otázku v mezititulku spíše obraťme: pro koho benzinové MPV není? Pro ty, co jezdí často s plnou zátěží, nebo dokonce s přívěsem, to už malé turbomotory mají co dělat. Pro ty, kteří cestou z Prahy do Českých Budějovic chtějí lámat rekordy a předjíždějí, co jim provoz (a občas i přerušované čáry) dovolí. Nebo pro ty, kteří pořádný dvoulitrový turbodiesel chtějí a hotovo. Pro všechny ostatní, podtrhujeme - rodinné - uživatele, je lepší benzinové MPV.

Jestli zvolit seat, nebo ford, to záleží spíše na osobních preferencích. Ford vypadá mladistvěji a obzvláště méně náročné verze bodují i cenou, seat je větší, variabilnější a má mnohem blíže k oněm superdodávkám, etalonům od Volkswagenu a Mercedesu.

Hlavně však na boku ukazuje svůj hlavní trumf: posuvné dveře. Kdo někdy v těsné garáži nebo namačkaném nákupním centru zkoušel na zadní sedadla uložit dětskou sedačku zatíženou spícím pokladem, nedá na tento vynález dopustit. Pro někoho může být rozhodující i delší servisní interval: seat stačí přivézt do servisu jednou za dva roky, nebo po ujetí 30 000 km, Ford předepisuje inspekci jednou ročně s limitem 20 000 km.

A mimochodem, ještě jednu zajímavost mají tito dva mohykáni společnou: německou konstrukci a výrobu na Iberském poloostrově. Ford je dokonce větší Španěl než seat. Vyrábí se totiž ve Valencii, kdežto seat sjíždí spolu s VW Sharan linky nedaleko Lisabonu.