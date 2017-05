Číňané skupují evropské mozky. Teď mají kapitální úlovek

Malovat po škole patnáct let kliky dveří a zrcátka a doufat, že mi svěří k návrhu výplň dveří, anebo se upsat překotně se rozvíjejícím čínským značkám, které mi v pětadvaceti dají volnou ruku a rovnou nabídnou, ať namaluju celé auto, které bude hvězdou na autosalonu? Podobně jednoduché rozhodování s jasným řešením měl osmadvacetiletý francouzský designér Alan Derosier, jehož koncept byl letos hvězdou na autosalonu v Šanghaji (podívejte se sem).

Alfa Romeo 156

Jeden z nejslavnějších autodesignérů současnosti Walter de Silva je samozřejmě v úplně jiné pozici, ale pozadí je stejné: neomezené zdroje na nejfantastičtější nápady, úcta Číňanů ke světovému autoprůmyslu, od kterého se chtějí učit a něco pochytit, a obrovský elán s minimem omezení. Pro Waltera de Silvu (rozhovor s ním čtěte zde), jehož pomníkem jsou Alfa Romeo 156 a Audi A5, to musí být neuvěřitelně lákavé. Číňané totiž pravděpodobně - i přes svůj pragmatismus v obchodních záležitostech - ještě nezačali ubíjet sami sebe excelovými tabulkami a přesně nalinkovanými procesy a kreativním a schopným dávají volnou ruku.

Walter de Silva tak odložil ševcovské náčiní (na stará kolena vzpomněl na dědečkovo řemeslo, při kterém může rozvíjet svou vášeň pro dámské kotníky - více čtěte zde). Své designové lodičky prodává od osmi set eur výš a mohl by si užívat penze, ale designéři takoví nejsou. A tak se do roku 2022 upsal čínskému koncernu BAIC, prozradil v interview pro italský sportovní deník Gazzetta dello Sport (to jsou ty tlusté noviny tištěné na růžovém papíře, které jediné je průměrný Ital schopný aspoň prolistovat do konce).

Bude malovat elektromobily

„Dohodl jsem se s německou inženýrskou firmou EDAC, která pro čínskou společnost ArcFox navrhne elektromobily,“ popsal šestašedesátiletý designér.

„Nebude to jen jedno auto, bude to celá rodina vozů. Mým úkolem bude dát značce tvář,“ vysvětluje. „V té rodině elektrických aut bude několik modelů od malých městských vozidel po auta střední třídy. Tvary už mám v hlavě,“ prozrazuje a zdůrazňuje potřebu stavět auta na baterky od počátku jinak, s elektropohonem je nutné počítat už při prvotním návrhu architektury vozu.

Volkswagen se podle de Silvy, který má z německého koncernu velké zkušenosti (maloval aktuální generaci Volkswagenu Polo), aktuálně snaží upravovat na elektrický pohon konvenční modely se spalovacími motory. To platí například pro aktuální elektrické provedení Volkswagenu Golf, německý koncern ovšem nyní pracuje na speciální platformě určené čistě pro elektromobily. De Silva také připomíná BMW s jeho elektrickou divizí „i“, která má jasnou vyhraněnou identitu. „Stále musíte mít na paměti balík baterií a důsledně pracovat s rozvorem,“ připomíná a odhaluje, jak navrhuje auto: „Když mám před sebou čistý papír, začínám od pedálu plynu nebo spojky, potom opěradlo zadního sedadla a s tím se pracuje v závislosti na tom, jestli to má být kupé, sedan nebo malé auto pro čtyři.“

ArcFox je divizí čínského koncernu BAIC (Beijing Auto), který je dlouholetým partnerem automobilky Daimler v Číně. V roce 2013 koupila německá automobilka ve svém čínském partnerovi dvanáctiprocentní podíl. Právě Daimler, výrobce Mercedes patří ke světovým technologickým leaderům mezi automobilkami.

Nově založená značka se má zaměřit na výrobu modelů s nulovými emisemi. ArcFox prozatím představil dva prototypy elektromobilů, první je městský mrňous, druhý supersport. Prozatím se ale ani nespekuluje o startu sériové produkce.

ArcFox 1 ArcFox 7

Není to první případ, kdy elitního evropského autodesignéra ulovili čínští průmyslníci. Veleslavné italské studio Pininfarina dnes patří Indům, aktuálně ovšem pracuje kromě dalších projektů na vytváření designového jazyka hongkongského start-upu Hybrid Kinetic Group, který chce také nabídnout celou plejádu aut na baterky (zde).

Chcete další slavná jména, která dnes malují auta čínských značek? Wolfgang Egger, který stál za designem Audi a Alf Romeo od loňského listopadu pracuje pro značku BYD vyrábějící mimo jiné také elektromobily, Peter Horbury, autor slavných hranatých volv minulosti a hlavně dlouholetý šéfdesignér švédské značky dnes pracuje pro Geely (která ovšem Volvo koupila i s ním), Gert Hildebrand je autor nesmrtelného prvního novodobého Mini a dnes maluje pro Qoros, Anders Warming pracoval pro BMW, dnes navrhuje čínská auta s německým jménem Borgward. A česká stopa? Dlouholetý designér Toyoty a Lexusu Jaromír Čech dnes zodpovídá za podobu interiérů značky Changan.