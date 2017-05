Plán Škody: Konec Fabie Combi, místo ní malé SUV. Může to být Amiq

Škoda Fabia Combi byla ve všech generacích hlavně na méně bohatých trzích velmi žádaným modelem, který dokázal se ctí uhrát i roli rodinného vozu. S příštím vydáním modelu ovšem z nabídky zmizí. „O konci Fabie kombi ještě není rozhodnuto, ale asi opravdu skončí,“ potvrdil pro iDNES.cz Christian Strube, člen představenstva a šéf vývoje české značky. Aktuální Fabia je nyní přibližně v polovině svého životního cyklu. Nová generace dorazí přibližně za čtyři roky.

Škoda Fabia Combi nedostane nástupce.

Fabii tedy zůstane jen pětidveřový hatchback. Kombík podobně jako u mnoha konkurentů nahradí crossover. Tedy svalnatější hatchback na vyšším podvozku a s většími koly s nádechem SUV. Strube potvrdil, že takové auto Škoda představí v roce 2019 a bude mít výhradně pohon předních kol.

Odklon od malých kombíků v koncernu VW už naznačuje nová Ibiza, jejíž novou platformu příští vydání Fabie přebere. Výrobci se odklánějí od kombíků odvozených od malých aut také proto, že na malém SUV, ovšem stojícím na stejně konvenční mechanice, mohou více utržit. Za kombiverzi Fabie se oproti hatchbacku připlácí deset tisíc. Za auto, které vypadá jako SUV, jsou zákazníci ochotni připlatit více.

Za tím, že Škoda nepostaví kombíkovou Fabii, je ještě jeden důvod: elektromobilita. Škoda nyní stejně jako ostatní značky koncernu VW mohutně investují do vývoje modelů poháněných elektřinou a to stojí obrovské peníze. „Bez elektomobilů nebude možné dostát emisním předpisům,“ vysvětluje Strube. A naznačuje, že právě kvůli investicím do elektromobility bylo nutné ušetřit jinde - právě škrtem Fabie Combi.

Škoda Rapid s liftbackovou karoserií má také skončit.

A nebude to jediný škrt. Nástupce nedostane ani liftbacková (tříprostorová) karosářská varianta Škody Rapid, vůz také už nebude mít španělské dvojče v podobě Seatu Toledo. Nové generace se dočká jen pětidveřový hatchback, který se dnes označuje jako Rapid Spaceback. Podle těch, kteří nové provedení viděli, je design velmi povedený. Spekuluje se dokonce také o tom, že značka opustí u tohoto modelu označení Rapid, nástupce by se mohl jmenovat jen Spaceback a dokonce se prý uvažuje o návratu jména Felicia.

Škoda Karoq

Mohutným pilířem značky mají být nově modely typu SUV. Škoda letos uvedla do prodeje velký, až sedmimístný model Kodiaq, za dva týdny se představí jeho menší bratr jménem Karoq, který v nabídce nahradí Škodu Yeti. Malé SUV, které dorazí za dva roky, by mělo délkou kolem 4,2 metru spadat mezi hatchbackovou a kombíkovou Fabii. Jak se bude jmenovat, se ještě neví, je ovšem jisté, že Škoda zvolí jméno s písmenem Q na konci. V průběhu letošního dubna si automobilka zaregistrovala jména: Amiq, Yuroq, Eliaq, Arviaq, Karuq a Anuq.

Škoda ovšem chystá ještě více modelů typu SUV. Šéf českého zastoupení značky Luboš Vlček pro iDNES.cz v březnu na autosalonu v Ženevě prohlásil, že během dalších dvou let by značka měla v Evropě představit až dva další modely SUV. Na čínský trh se navíc chystá další karosářská varianta Kodiaqa, má to být SUV-kupé (s karoserií typu BMW X6). O jeho uvedení na evropský trh se rozhoduje a Christian Strube přiznává, že problémem jsou stále především nedostatečné výrobní kapacity.

Na Octavii se pracuje

Designérské studio Škody aktuálně dokončilo facelift vlajkové lodi, občerstvený Superb by měl dorazit příští rok. Nyní designéři pracují na nové Octavii. Design čtvrté generace ponese i nadále kubistický rukopis aktuálních škodovek, který u značky zavedl Jozef Kabaň, jenž letos místo šéfdesignéra opustil.

Aktuální generace Škody Octavia dostane podle německého magazínu Auto Bild nástupkyni v roce 2020.

Octavia zůstane stěžejním modelem a má opět o něco narůst. I nová generace dostane technický základ (platformu) sdílenou napříč koncernem VW, jejími příbuznými budou tedy příští generace Volkswagenu Golf a ostatní modely s motorem vepředu napříč a pohonem předních, nebo všech kol. Nová Octavia ovšem bude připravena na zástavbu hybridního pohonného ústrojí (benzinový motor + elektromotor). Nejprodávanější model značky má v nové generaci přivézt také prvky autonomního řízení.

Nabídka konvenčních pohonů má stejně jako nyní startovat na benzinovém litrovém přeplňovaném tříválci. Těžištěm benzinové nabídky mají být čtyřválcové 1,5 TSI, které ještě letos dostane i aktuální generace. Dorazit má také vrcholové provedení RS, jehož dvoulitr má mít 295 koní.

Auto Bild mluví také o turbodieselech s výkony od 95 do 190 koní (motory 1,6 a 2,0 TDI). Jak to s diesely u osobních aut bude, je ovšem kvůli stále přísnějším emisním normám nutícím výrobce dávat těmto motorům velmi drahé technologie velmi nejisté. Z malých aut velikosti Fabie podle všeho vymizí úplně, v autě velikosti Octavie by ovšem přežít mohly.