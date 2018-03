Nový designér Škody: Chtěl bych přidat více emocí

Oliver Stefani loni v létě nahradil u Škody Jozefa Kabaně, který odešel k BMW (rozhovor s ním čtěte zde). Současné škodovky, které přicházejí na trh, ještě nesou jasný Kabaňův rukopis. Vývoj nového vozu, než se dostane do výroby, trvá asi tři roky. To znamená, že první škodovka vytvořená pod Stefaniho taktovkou, která se představí v příštím roce, bude studie vozu budoucnosti.

Rámec stylistického směru v automobilce určuje šéfdesignér, podobu autům ovšem dávají spíše stylisté, kteří je přímo navrhují. Pozice šéfdesignéra je v tomto ohledu hlavně manažerská, jeho nejdůležitějším úkolem je tvorbu svého týmu prezentovat a prosazovat u vedení automobilky. Designérský tým v Mladé Boleslavi navíc zůstal z valné většiny stejný jako za Kabaně.

Jak byste v několika slovech popsal design škodovek?

Přesné linie, křišťálově čisté povrchy, dokonalé proporce a srozumitelnost. Ta je velmi důležitá pro zákazníka, protože pak ten vůz dokáže lépe pochopit. Myslím, že není dobře, když jsou auta příliš vyumělkovaná a přezdobená.

Jaké máte se Škodovkou plány?

Je to velmi úspěšná značka s velkým potenciálem. V uplynulých letech se udělal obrovský kus práce, který ji posunul kupředu, což je fantastické. Mým cílem je na tom stavět. Je tu potenciál, jak značku rozvíjet dál, aby uspěla i v budoucnu. Přál bych si do designu přidat trochu více emocí. Auto nekupujete jen hlavou, nezaměřujete se jen na funkčnost, cenu a spolehlivost, ale chtěl bych, aby se pro ni lidé čím dál více rozhodovali také srdcem. Myslím ale, že design škodovek dnes není konzervativní, oslovuje mladé zákazníky.

Oliver Stefani, šéfdesignér Škody Auto

Podílel jste se na tvorbě konceptu Vision X představeného na autosalonu v Ženevě?

Ano, jak víte finální podoba sériového vozu dorazí v roce 2019 a design auta nevzniká půl roku. Takže když jsem nastoupil do Škody auto bylo hotové. Po mém příchodu jsme s mým týmem udělali několik změn zvláště na přídi vozu.

Oliver Stefani Německý designér prožil celou dosavadní kariéru u koncernu Volkswagen, stejně jako jeho předchůdce. Stefani naposledy působil od roku 2006 jako vedoucí designu exteriéru značky Volkswagen a vedení studia v Mladé Boleslavi převzal loni 1. září. Třiapadesátiletý absolvent studia designu v Braunschweigu a v kalifornské Pasadeně nastoupil do koncernu Volkswagen po ukončení studií v roce 1992. V devadesátých letech působil také u dalších značek německého koncernu, kde pracoval hlavně na konceptech. Působil mimo jiné tři roky v designcentru Seatu ve španělském Sitges. Prošel také studiem Audi. V roce 2002 se vrátil do Wolfsburgu, kde u značky Volkswagen působil do loňského roku. Jeho rukopis nese celá řada sériových vozů značky Volkswagen uplynulých deseti let a mnoho automobilových konceptů. Rozhodující měrou se podílel na vývoji modelů Up!, Polo, Jetta, Tiguan, současné generace modelů Golf, Passat a Sharan a showcarů „elektrické“ rodiny ID.



Takže kdy uvidíme vaši první škodovku?

Myslím, že něco představíme už v příštím roce (pravděpodobně půjde o koncept, který by se mohl představit na autosalonu v Ženevě - pozn. red.). Některá auta, která se představí v dohledné době, vznikla ještě před mým příchodem, takže má stopa na nich nebude. Nicméně vývoj se překrývá.

Pokud byste měl srovnat designérské vize vás a vašeho předchůdce, co byste vyzdvihl?

Škoda má velmi silnou designovou strategii, říkáme jí DNA. A ta se postupně vyvíjí. A my potřebujeme s pomocí této DNA auta napříč celým koncernem Volkswagen odlišit od sebe. To je nezbytné. S nápadem přihlásit se k tradici českého sklářství křišťálovými prvky (na ní odkazují modely značky svými ostrými linkami - pozn. red.) má Škoda velmi silný, řekl bych ikonický, výraz. Ten se líbí a pasuje ke značce. Díky tomu je jazyk škodovek silný a upřímný. Důležité je nic neztratit, ale i přidat nové věci.

Jak byste srovnal práci u značky Volkswagen, kde jste působil před příchodem do Škody, a v Mladé Boleslavi?

Musíme se držet kritérií určujících design, to bereme velmi vážně. Nejdůležitější je jednotlivé značky v rámci koncernu odlišit, aby se nepřekrývaly. Každý má svou strategii, svůj jazyk. A mým úkolem je toto udržet oddělené. S mým týmem se to daří. Jsou to skvělí lidé. Často mladí. Je to víc než sto lidí pětadvaceti národností. Jsou velmi zapálení a oddaní pro věc a umí pracovat týmově, což je velmi důležité. Design není jen o jednom člověku.

Oliver Stefani, šéfdesignér Škody Auto

Dnes jsou módní SUV, co na ně říkáte jako designér.

Pro designéra je každé auto výzva. Nemám v tomto žádné preference. Sportovní auto je možná jednodušší, můžete si pohrát s emocemi. Když dostanete za úkol navrhnout SUV, tak stále máte s čím pracovat, můžete mu dát jemnější nebo naopak hrubší rysy. Auta navrhujeme rádi, je to naše práce. SUV jsou dnes velmi populární, musíme v tom vyjít lidem vstříc. Zákazníkům se líbí díky pocitu bezpečnosti, robustnosti a dobrému výhledu.

Jaká je vaše oblíbená škodovka?

Všechny (smích)! Strávil jsem spoustu času v muzeu značky a dostal mě Popular Mote Carlo (malá série nádherných roadsterů a kupé z let 1936 až 1938 - pozn. red.), to je opravdu krásné auto, elegantní, stylové se spoustu prvků, které pro nás mohou být inspirací. Z aktuální nabídky jsem stále okouzlen Superbem, protože působí hrdě a sebevědomě. To je hlavní příčinou jeho úspěchu.

A co kontroverzní facelift octavie?

Mě ta změna přišla v pořádku. Líbí se mi, když jsou jednotlivé modely různorodé. Občas bývá automobilkám vyčítáno, že jejich modely vypadají stejně, u Škody to tak není. Když jedu z Boleslavi do Prahy, rozpoznávám hned ty specifické linky denního svícení faceliftované octavie. To mě velmi těší. A stejně tak jsme pracovali na světlech u konceptu Vision X, chtěli jsme, aby rozvržení světel bylo odlišné. Stejně se od sebe liší také Kodiaq a Karoq.

Škoda Vision X

Všechno se vyvíjí, potřebuje se posouvat dál: budeme si hrát se všemi elementy našeho designérského jazyka, stále ovšem musíme zachovávat tvář Škody. Příď škody, logo, tvarování kapoty, světla, maska jsou velmi silné prvky, je v tom obrovský potenciál. Je to součást úspěchu značky. Vezměte si superb, působí opravdu majestátně. Jeho příď je velmi výjimečná, ikonická. Načrtnete ho pár linkami. A díky tomu je design naprosto srozumitelný.



Významnou roli dnes hrají světla...

Právě v otázce světel je dnes Škoda velmi dobrá. Máme malý, ale velmi efektivní a kreativní tým designérů zaměřených na návrh světel. Ti spolupracují úzce s designéry exteriéru a dodavateli. A když se podíváte na přední i koncová světla konceptu Vision X, je to opravdu umělecké dílo. Světla jsou velmi důležitá, jsou to oči vozu, dávají přídi, která je jeho tváří, výraz.

Pochopil jsem, že plánujete evoluci, nikoliv revoluci. Nyní jsme ovšem ve fázi příchodu elektromobilů, které přeci mohou vypadat úplně jinak.

Cokoliv vytvoříme musí být na první pohled identifikovatelné jako Škoda. Pro elektrická auta mohou být důležitější a výraznější jiné věci než u konvenčního vozu se spalovacím motorem. Ale musíme si také dávat velký pozor, abychom o zákazníky nepřišli, protože elektroauta jsou nová také pro ně. Ale slibuji, že uděláme velký krok kupředu. Bude to trvat, stále se to vyvíjí, pracujeme na tom, nicméně stále chceme zachovat odlišnost a zároveň udržet tvář Škody. Je to pro nás designéry velmi zajímavý proces.

Cítíte se volnější při navrhování elektromobilů?

Díky platformě MEB (speciální technická architektura koncernu VW určená pro elektromobily - pozn. red.) máme velkou volnost. Důležité jsou dvě věci: zaprvé aerodynamika, ta je nejdůležitější, protože každý detail ovlivňuje dojezd vozu, který uživatele velmi zajímá. A pak tu jsou nové úkoly související s autonomním řízením, které vyžaduje speciální snímače. To znamená úplně jiný přístup designérů. A to nás opravdu baví, musíme totiž přemýšlet jinak. Nenudíme se. A to je dobře.

Na studii Vision X jste logo na zádi nahradili jednoduchým nápisem, je to trend pro budoucnost?

Chceme to vyzkoušet, testujeme reakce zákazníků. Myslím, že to vypadá lépe. Chceme pracovat třeba s háčkem nad S, což je typická věc češtiny, něco typicky českého, chceme si s tou myšlenkou pohrát a vyzkoušet, jak to bude působit na zákazníky. Například v Asii je tolik značek, že jen podle loga bývá odlišné je rozpoznat, ale nápis Škoda je jasný, to jméno je rozhodně známější. A nám designérům to také pomůže, dá nám to více volnosti, protože ten kruhový tvar loga na velkém kusu plechu je občas velmi limitující, když použijeme jednoduchý nízký nápis můžeme si hrát s tvary, liniemi, proporcemi.

Kdybyste mohl navrhnout jakékoliv auto byste chtěl, jaké by bylo?

Nedokážu říct typ, ale určitě by mělo být takové, po kterém by toužili už mladí kluci. Auto, jehož plakát by si věšeli nad postel.