Méně aut, více služeb. Volkswagen vymýšlí budoucnost dopravy

Koncernový večer, který skupina VW pořádá tradičně před každým autosalonem, se letos v Ženevě změnil už zcela v přehlídku vizí budoucí mobility. Místo nových modelů, jako jsou třeba čerstvé Audi A6, Lamborghini Urus, Cupra Ateca nebo faceliftovaná Škoda Fabia, se na výstavní ploše ukázaly jen vize aut budoucnosti.

Návštěvníky přivítala žlutá verze loňského konceptu Sedric, Volkswagen ukázal velký elektrický koncept I.D. Vizzion, Lamborghini elektrický a futuristický Terzo Millennio, nová značka Seatu Cupra představila koncept elektrického závodního cesťáku. A Audi zamaskovaný a pečlivě schovaný model E-Tron.

Autonomní kabinka Volkswagen Sedric

Vlajková loď do zásuvky I.D. Vizzion Automobilka Volkswagen představila svou vlajkovou loď pro chystanou flotilu elektromobilů označovaných I.D. Více než 5,1 metru dlouhá limuzína I.D. Vizzion ujede na jedno nabití 665 kilometrů a díky dvěma elektromotorům o celkovém výkonu 225 kW vyvine maximální rychlost 180 km/h. Volkswagen počítá s tím, že první elektrické vozy I.D. uvede na trh v rychlém sledu po roce 2020. Dosud automobilka představila studii kompaktního vozu I.D., sportovně-užitkového vozu (SUV) pod označením Crozz a velkoprostorového Buzz. V současnosti jezdí na elektřinu konvenční modely, například Golf. Vizzion nabízí například funkce autonomní jízdy nebo ovládání hlasovými povely a gesty. Poprvé je také vybaven schopností učit se díky umělé inteligenci. Zatímco ovládání prostřednictvím rozšířené reality ilustruje podle Volkswagenu stav techniky v roce 2030, lze si automatizovanou jízdu na nejvyšší úrovni pět představit již od roku 2025. Elektrická limuzína má boční dveře, které se otevírají směrem od sebe, velké elektricky otevírané zadní víko pak zpřístupňuje zavazadlový prostor o objemu 565 litrů. Technicky velkým skokem do budoucnosti jsou světlomety HD Matrix, použité poprvé v automobilu značky Volkswagen. Inteligentní tlumená a dálková světla pracují s 8000 světelných pixelů. Prostřednictvím těchto světelných bodů bude možné za několik let promítat před vůz symboly a informace. Skupina Volkswagen, kam patří i Škoda Auto, chce do roku 2022 investovat do elektromobility, autonomního řízení nebo digitálních technologií celkem 34 miliard eur (864 miliard korun). V roce 2025 chce mít v nabídce 50 elektrických modelů.

Na stáncích jednotlivých značek na výstavišti Palexpo je situace samozřejmě trochu jiná. U Volkswagenu má sice prominentní pozici celá řada konceptů I.D., ale zároveň se značka chlubí modelem T-Roc, který má šanci zaujmout i širokou (nejen švýcarskou) veřejnost. Škoda dává prostor všem svým modelům, ale největší pozornost se točí okolo konceptu Vision X.

Ne pro jeho hybridní pohon, ale právě proto, že je to vcelku jasný předobraz budoucího malého SUV, které bude sourozencem T-Rocu. U Audi exceluje nová generace A6 a u Porsche se pozornost tříští mezi elektrický koncept Mission E Cross Turismo a krásné a extrémní 911 GT3 RS.

To ukazuje na velký kontrast dnešního automobilového světa. Značky přicházejí s vizemi mobility budoucnosti, ale zákazníci na ně příliš nedají a rádi utrácejí prostě za auta, která se jim líbí. A je vlastně jedno, jestli jsou elektrická, hybridní, nebo s normálním pohonem.

Přesto jako by tuto realitu vedení koncernu Volkswagen trochu ignorovalo, jeho prezentace jako by spíše směřovala k uspokojení myslí regulátorů, úřadů a vládních činitelů. Volkswagen se jednoduše rozhodl, že se z Dieselgate vykoupí tím, že se pokusí změnit svět automobilů. Šéf koncernu Matthias Müller při prezentaci doslova prohlásil, že je cílem automobilky dostat z ulic měst přebytečná auta. „Jedno po druhém, chceme, aby aut v ulicích měst ubývalo a města se tak navrátila do rukou lidí,“ prohlásil Müller.

Zdánlivý protiklad, kdy firma, jejímž živobytím je prodávat co nejvíce aut, prohlašuje, že jich chce v ulicích co nejméně, ovšem ukazuje, že Volkswagen myslí hodně dopředu. A to, co jeho šéf říká, vlastně není budoucnost, která nás čeká – je to vize, která může nastat, ale je otázkou, kdy a v jaké míře. Jasné je, že budoucnost osobní přepravy je v různorodosti a Volkswagen se na to připravuje. A rád by byl v popředí případných změn.

Ukazuje to například jeho značka Moia. Ta letos spustí v německém Hamburku svou první flotilu elektrických minibusů, které budou čímsi mezi taxi a klasickou MHD. Cestující si jízdu objedná přes aplikaci v mobilním telefonu a ta mu ukáže, kde ho auto „nabere“. Ze začátku bude Moia v Hamburku provozovat 200 aut s tím, že by jich do budoucna mělo být až tisíc. Firma slibuje, že šestimístná dodávka poskytuje cestujícím dostatek soukromí a přitom dovede výrazně odlehčit přeplněným ulicím velkoměsta.

Dalším dílem skládačky mobility budoucnosti podle Volkswagenu je jíž zmíněná studie I.D. Vizzion. Velký sedan, který se stane vlajkovou lodí elektrické řady I.D. (ta bude nabíhat do výroby od roku 2020), sází ve své koncepční podobě na autonomní řízení. Vůz má zvládnout během dne různé úkoly, jeho majitel ho například bude moci pronajímat jako autonomní taxi či jen půjčovat vybraným lidem. Auto samo vyzvedne děti ze školy, nechá si do svého zavazadlového prostoru doručit balíček od kurýrní služby nebo cestou pro manželku koupí květiny.

Vytížení aut je přitom klíčem k tomu, co by mělo pomoci automobilkám dále vydělávat a vyrábět velké objemy vozů. To sice koncern ve svých vizích nahlas neříká, ale je tomu tak. Pokud autonomní vůz při každodenním provozu v rámci pronájmu najezdí stovky kilometrů místo toho, kdy majitel běžně najede jen desítky, znamená to, že takové auto bude potřeba častěji obměňovat. A majitel (provozovatel, zákazník, či tak někdo) to vlastně ani nemusí zpozorovat.

Jednoho dne prostě jeho I.D. Vizzion místo na šichtu robotaxi vyrazí zpátky do továrny k recyklaci. Tam zaměstnanci přemístí voňavý stromeček ze zpětného zrcátka, drobné z „kastlíku“ a další osobní nezbytnosti do nového auta a to dojede zpátky domů.

Zní to možná trochu utopicky, ale je prakticky jisté, že se podobných služeb dočkáme. Jen nikdo neví kdy. Určitě to nebude v roce 2020, kdy se mají elektrické (a silně autonomní) modely koncernu na platformě MEB začít vyrábět. Do té doby totiž ani státy nestihnou připravit legislativu pro autonomní auta, natož aby pro ně byla připravena infrastruktura.

A tak Volkswagen může nadále prodávat stovky tisíc SUV s parádní marží a přitom se tvářit, jak mění svět osobní dopravy.