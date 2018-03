Autofotka týdne: Hvězda letošní Ženevy ohromovala už před 55 lety

Testudo namaloval tehdy čtyřiadvacetiletý Giugiaro (letos slaví osmdesátiny) a inspiroval designéry těch nejkrásnějších aut historie. Přitom původní Chevrolet Corvair byla taková klasická nevýrazná americká krabice.

Ten génius autodesignu však dokázal na jeho základech stvořit rafinované a elegantní kupátko. Tohle uměli dlouhá desetiletí snad jen Italové.

Chevrolet Corvair vytvořil americký koncern GM jako reakci na rostoucí popularitu Volkswagenu Brouk. Auto představené v roce 1960 (konec byl v roce 1969) bylo na americké poměry jednoduché, skromné, nevýrazné. Vzadu měl klasický čtyřdveřový sedan šestiválcový vzduchem chlazený boxer. Bylo to jediné sériově vyráběné americké auto využívající tuto architekturu.

Bill Mitchell, veleslavný šéfdesignér GM té doby, chtěl ovšem Corvair posunout dál, pomýšlel dokonce jak ho nabídnout Evropě. Poslal tedy do Itálie k Bertonemu a jeho konkurentu Pininfarinovi dvě šasi, aby na nich postavili evropsky tvarované sportovní auto. Giugiarův přelomový moment nastal.

Navrhl design dvou stovek aut, po silnicích světa jezdilo a doposud jezdí na šedesát milionů vozů nesoucích jeho podpis.

Raketově stoupající hvězda už tehdy slavného Bertoneho studia se toho nápadu ujala s nasazením sobě vlastním (exkluzivní rozhovor se slavným designérem čtěte zde). Giugiaro v té době doslova chrlil nápady a všechny byly skvělé.

Každý rok tou dobou vzniklo několik aut s jeho designem. Testudo tedy bylo stvořeno podobně expresním způsobem: od návrhu po dokončení stavby funkčního(!) vozu uplynuly jen dva měsíce.

Na úplně obyčejném základě vzniklo auto, které se stalo hvězdou. Experti na automobilový design navíc oceňují, že Giugiaro svým návrhem design sériového corvairu (existoval v mnoha karosářských variantách, od sedanu, přes kombi až po kabriolet nebo pick-up) neodmítá, ale interpretuje je po svém.

Chevrolet Corvair Coupé

Ne nadarmo bývá Testudo označováno za jedno z nejdůležitějších aut Giugiarovy kariéry, sám v osmdesátých letech prohlásil: „Byl to první prototyp, u kterého jsem měl úplně volné ruce, neměl jsem žádná omezení. A výsledek nakonec vzbudil pozornost celého automobilového světa.“

„Do té doby se při návrhu auta pracovalo se dvěma pohledy: s bokorysem a půdorysem. U Testuda jsem to změnil. Byl to můj první pokus zbavit se dvou oddělených pohledů ale nahradit ho jedním, který je spojuje,“ popsal Giugiaro jindy. „Myslím, že to je auto, kterým jsem opravdu přispěl automobilovému designu.“

Interiér se nesl v duchu modernismu té doby. Hlavní dominantou byl hranatý (obdélníkový volant). Subtilní minimalistická přístrojovka a sedadla souzněla s italským designem té doby. Každá linka má stejně jako na karoserii jasnou myšlenku a funkci, přesto nepůsobí kabina nudně.



Testudo mělo nejprve stříbrnou metalízu, typický lak vykreslující křivky a prolisy, který mají designéři nejraději. Brzy se ovšem převléklo do perleťově bílé.

Možná trochu netypicky znějící jméno také stojí za vysvětlení: testudo v italštině označuje želvu. Tvarování oblé zádi studie opravdu želví krunýř připomíná, dát ale sportovnímu vozu jméno symbolu pomalosti je minimálně odvážné.

Giugiaro si to ovšem mohl dovolit. To auto totiž okamžitě vstoupil do dějin autodesignu. Cvičené oko najde inspiraci testudem u Alfy Romeo Montreal nebo Ferrari Dayona. Anatole Lapine, legendární designér Porsche kdysi přiznal, že se při návrhu svého veledíla - modelu 928 - inspiroval právě testudem. A do třetice legenda: Lamborghini Miura jasně čerpá z toho bílého přízraku. V jejím případě je to ale pikantnější. Autorství miury je připisováno Marcellovi Gandinimu. Tento další slavný autodesignér a Giugiarův soukmenovec (narozený také v srpnu 1938, Giugiaro je o 19 dní starší) miuru opravdu dovedl do podoby, jak ji známe dnes. Jenže její původní návrh je od Giugiara, který poté co ho vytvořil, odešel od Bertoneho do studia Ghia (jak to celé bylo čtěte zde).

Nuccio Bertone u Testuda

Nuccio Bertone byl z Testuda tak nadšený, že ho hrdě převezl po vlastní ose osobně z Turína, které je metropolí italských karosářů, na ženevský autosalon ročníku 1963. Po skončení autoshow s ním jel zpátky sám Giugiaro a prý to byla cesta opravdové celebrity, auto neustále pronásledovali fotografové.



Testudo zůstalo ve studiu Bertone. Občas s ním jezdili, Giugiaro v osmdesátých letech v jednom z rozhovorů vzpomínal, jak s ním jel pro svou novomanželku, která pracovala v designstudiu Fiatu, a nemohl se víc než dvacet minut dostat z auta, které bylo na parkovišti automobilky v obležení lidí.

Auto chtěl použít ve své reklamě petrolejářský koncern Shell, jenže se ho filmařům podařilo v průběhu natáčení nabourat (druhý, mnohem více poškozený koncept byla také Bertoneho Alfa Romeo Canguro). Bertone tehdy odmítl auta opravovat s tím, že by to bylo moc drahé. Když se pak nabourané Testudo nepodařilo v roce 1974 prodat, zůstalo kdesi ve skladu. Ze zapomenutí ho vytáhl začátkem devadesátých let Luciano d’Ambrosio, tehdejší nový šéfdesignér studia, který dohlédl na kompletní zrestaurování auta. To pak zůstalo u Bertoneho až do jeho krachu v roce 2013, kdy šlo do aukce. Neznámý sběratel ho tehdy koupil za osm a půl milionu korun.

Návrat velikána

Testudo je hvězdou expozice studia GFG, které se premiérově představuje na autosalonu v Ženevě. Že ho neznáte? Když za sebou Giorgetto Giugiaro v roce 2015 roky práskl dveřmi ve studiu Italdesign, které v roce 1968 založil a v roce 2010 prodal německému koncernu Volkswagen, bylo jasné, že jen sedět doma u krbu s knížkou nebude. Spolu se synem Fabriziem, který se pokouší jít v tátových stopách, založili v roce 2015 studio, původ trojpísmenného názvu uhádnete okamžitě (Giorgetto-Fabrizio-Giugiaro).

Hlavním exponátem studia GFG Style je tedy futuristický luxusní sedan jménem Sibylla. Auto vzniklo a objednávku Envision a je hlavně přehlídkou moderních technologií. A - střízlivým okem nahlíženo - je taky stvrzením, že Giugiarova vrcholná forma už je asi pryč. Řemeslně je to stále skvělá práce, nápady a silný výraz ale Sibylle trochu scházejí.

Envision je šanghajská firma zabývající se takzvaným „smart energy managementem“, to má už podle jména hodně co dočinění s alternativními zdroji elektřiny, její distribucí, uchováváním a vůbec vším, co je dnes ve světě módních elektrifikovaných aut jedním z hlavních témat. Sibylla je tedy samozřejmě elektromobil, ten ovšem funguje také jako zásobárna elektřiny pro domácnost, nebo chcete-li celý energetický ekosystém.

Pět metrů a čtrnáct centimetrů dlouhá a metr a půl vysoká čtyřdveřová studie s rozvorem 3165 mm má na palubě 75 kWh akumulátor, to prý má stačit na pokrytí spotřeby elektřiny průměrné evropské domácnosti na týden. U každého kola je elektromotor s výkonem 100 kW. Dojezd propočítali tvůrci na 450 kilometrů, udávají také zrychlení na stovku za 4,5 sekundy a maximální rychlost 200 km/h.

Jméno pro vůz si vypůjčili tvůrci z římské mytologie, sibyla uměla předpovídat budoucnost. A to vlastně Giugiaro - jako jeden z nejlepších krejčích aut - uměl vždycky skvěle. Navíc se Giorgettova maminka jmenovala také Sibylla.

Giugiarovou specialitou byla vždycky funkčnost, tu vždy stavěl nad čistě umělecký dojem. I Sibylla má jeden takový vizionářský prvek, který by se nám hodil už dnes. Auto má totiž na přídi brzdové světlo. To zatím nevymyslel žádný výrobce aut. Auto díky němu dá signál chodcům a dalším účastníkům provozu, že brzdí; hodilo by se to třeba na křižovatkách při odbočování vlevo.

Sibylla je samozřejmě typická studie, která má okouzlit publikum. Odsouvaná a výklopná okna jsou hříčka, která přitáhne pozornost, dvaadvacetipalcová kola už se začínají objevovat i v sériové produkci a kamery nahrazující zrcátka se do ní dostanou co nevidět.