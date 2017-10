Šéf Fiatu: Vyrábět elektromobily je dnes masochismus

„Auta na elektřinu jsou dvousečná zbraň.“ To je ještě ten umírněnější výrok na adresu aut na baterie, který od Marchionneho slyšeli na univerzitě v Trentu, kde přebíral čestný doktorát.

Kanadský manažer s italským původem a jménem (má obě občanství) se rozpovídal: „Elektromobily mohou vypadat jako technologický zázrak, hlavně pro snižování úroveň emisí ve městech. Jenže tlačit na rozvoj elektromobility na globální úrovni bez toho, aby bylo nejprve vyřešeno, jak vyrábět energii z čistých a obnovitelných zdrojů, znamená ohrožovat naši planetu.“

Podle Marchionneho je třeba uvažovat celý životní cyklus elektromobilů při posuzování jejich ekologičnosti. „Protože emise elektromobilu, pokud je pro ně energie vyráběna z fosilních paliv, jsou stejné jako u ostatních druhů aut.“ Elektrifikace aut podle něj má proběhnout bez diktátu zákonů. Autoprůmysl je dnes pod tlakem emisních norem, za jejichž překračování platí výrobci pokuty. Automobilky se dnes shodují na tom, že pro jejich splnění je dnes jediná cesta - elektrifikace (elektromobily, hybridy, nabíjecí hybridy).

Sergio Marchionne na autosalonu v Ženevě

Šéf skupiny Fiat-Chrysler (FCA) přiznal, že aby držel krok s ostatními, pracuje jeho koncern na projektech elektrických vozidel, nevěří však, že je to řešení pro budoucnost. „Nemůžeme ignorovat základní věci. Na každém elektrickém Fiatu 500e, který prodáme v USA, tratíme 20 tisíc dolarů. Prodávat ho ve velkém množství by byl masochismus.“

Další potíží totiž je, že o elektromobily zatím nemají zákazníci nějaký výrazný zájem. Jejich prodeje dokážou rozhýbat jen dotace, slevy nebo nařízení (daňové zatížení klasických aut). Čtěte více zde.

Marchionne, který dostal z úzkých Fiat a pak i Chrysler, je vystudovaný právník, ale hlavně specialista na finance, účetní. Na prvním místě je pro něj efektivita, proto nemilosrdně ořezává nevýdělečné divize. Doplácet na to, aby vyráběl a prodával elektromobily, se mu příčí, řekl to už mnohokrát. Když dnes zbožňovaná Tesla (automobilka, která ještě nikdy nevydělávala) představovala aktuální novinku, „lidový“ Model 3 (cena v USA v přepočtu tři čtvrtě milionu korun), okomentoval to se sarkasmem sobě vlastním: „Pokud dokáže Tesla prodávat Model 3 se ziskem, postavím ho také. Napodobím ho, přidám k tomu italský styl a během 12 měsíců to uvedu na trh.“

Fiat 500e

Obdobu Tesly 3 by zkrátka FCA vyrobilo, pokud se prokáže, že má tento vůz z podnikatelského hlediska smysl (čtěte více). „Konkurenta pro Teslu máme, je to Fiat 500e,“ odpověděl kdysi Marchionne na otázku, kdy nabídne elektrický model, který by konkuroval dnes nejslavnějšímu autu do zásuvky. O elektrické verzi malého fiátku šéf koncernu FCA už krátce po uvedení řekl, ať ho lidé nekupují, protože na něm jeho firma prodělává (podrobnosti zde).

Podle Machionneho je užitečnější koncentrovat se na vylepšování tradičních spalovacích motorů a zapracovat na rozšíření alternativních paliv, především zemního plynu, který má dnes být „nejčistější“ z pohledu emisí. V tomto oboru je Fiat tradičně velmi silný.

Marchionneho komentář k elektromobilitě byl podle všeho také narážkou na aktuální prohlášení General Motors, dalšího gigantického amerického automobilového koncernu, podle kterého do roku 2023 uvede na trh nejméně 20 nových modelů poháněných elektřinou a palivovými články (vodíkem). Dva z nich mají dorazit v následujících osmnácti měsících.

Oproti skepsi vůči elektromobilitě je Marchionne otevřený autonomnímu řízení. Prvky robotického ovládání auta má koncern nabídnout už v příštím roce u modelů značky Maserati. Mezi „lid“ chce autonomní řízení na úrovni 3 (auto řídí samo například na dálnici, řidič musí být schopen převzít ovládání) italsko-americký koncern vypustit v roce 2021. Na úplnou autonomii aut bude ovšem třeba ještě počkat. „Pro úroveň pět, tedy auta zcela bez volantu, bude třeba více času, ne kvůli nám výrobcům, ale infrastruktuře,“ vysvětlil.

VIDEO: Samořídící auto Waymo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vývojáři FCA už přes rok pracují ve spolupráci s inženýry společnosti Waymo, kterou založil Google, na technologii autonomního řízení. Flotila Chryslerů Pacifica Hybrid najíždí testovací kilometry a ladí především softwarové vybavení (čtěte více). „Věříme, že autonomní řízení se stane realitou v průběhu deseti let,“ uzavřel Marchionne. Fiat ve spolupráci se střediskem mechatroniky v Roveretu, které patří univerzitě v Trentu, příští rok otevře polygon o rozloze 15 tisíc metrů čtverečních pro auta testující autonomní systémy.

Marchionne ve své přednášce prohlásil, že doprava dnes stojí na prahu své největší revoluce od doby, kdy automobil nahradil kočáry s koňmi. „Jsme pod tlakem inovací, které vše změní, naruší zažité modely. Nikdo ovšem neřekne, kam to povede a co zbude z našeho sektoru za deset nebo dvacet let. Ani já nemám křišťálovou kouli, abych to předpověděl, a bohužel nemám ani žádnou univerzální radu.“

Podle Marchionneho je jen velmi málo značek, které jsou dost silné a výrazně specializované, aby zůstaly bez výraznějších změn a tato revoluce se jich dotkla jen okrajově. Podle všeho měl na mysli klenot v podobě značky Ferrari, kterou před nedávnem koncern vyvedl ve své struktury do samostatné firmy patřící přímo pod fond Exor vlastněný rodinou Agnelliů a držící kontrolní balík FCA.