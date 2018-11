Německé továrny VW přejdou na elektro, Passat vyrobí Škoda v Kvasinách

Herbert Diess, šéf největšího automobilového koncernu světa, bude v pátek 16. listopadu na zasedání dozorčí rady skupiny Volkswagen obhajovat podnikatelský plán na příští dekádu.



Diess, který je v čele Volkswagenu od letošního dubna, podle informací listu Handelsblatt představí především plány na velký elektrický třesk. Diess nastoupil do automobilky těsně před vypuknutím aféry Dieselgate, která navždy změnila autoprůmysl a urychlila změny. Tou největší je razantní nástup elektromobility.

Herbert Diess, šéf značky Volkswagen představuje na autosalonu ve Frankfurtu koncept elektromobilu jménem I.D. Crozz

A Volkswagen je tak trochu z donucení jejím obrovským propagátorem. Diess se navenek tváří, že elektrická budoucnost je plná pozitiv, už teď ovšem začíná německý koncern pociťovat, že tak snadné to nebude. Přechod na elektromobilitu a její vnucení zákazníkům bude obnášet velké změny a stát obrovské peníze (analýzu čtěte zde).

Reorganizace

Německý koncern před nedávnem představil svou novou modulární platformu určenou výhradně pro vozy s elektrickým pohonem. Teď ovšem musí přeorganizovat výrobu tak, aby měl vozy do zásuvky kde produkovat. Těžiště má být v Německu, aby vytížil své závody a vyhnul se střetům s mocnými odborovými svazy.

To také podle všeho stálo za změnou prvotních plánů, podle kterých měla elektromobily vyrábět bratislavská fabrika Volkswagenu. Už v příštím roce má z továrny ve východoněmeckém Cvikově (Zwickau) vyjíždět první velkosériově vyráběný elektrovolkswagen se slibovaným dojezdem 500 až 600 kilometrů. Úprava továrny na výrobu stála 1,2 miliardy eur. Bloomberg zjistil, že tam automobilka plánuje montovat více než původně plánovaných sto tisíc elektromobilů ročně. Frankfurter Allgemeine Zeitung uvedl, že by to mohlo být až třikrát tolik.

Volkswagen I.D.

Nejnověji se mluví o výrazných změnách v tradičních továrnách automobilky, nejhlasitěji o Emdenu na severozápadě země. Fabrika, ve které pracuje 9 000 lidí, má časté odstávky, protože klesá poptávka po modelu Passat. To by se podle informací listu Handelsblatt mělo dotknout také Škody.

Škodováčtí odboráři neustále bijí na poplach, protože prý hrozí stěhování výroby modelu Superb právě do méně vytíženého Emdenu. Podle nových informací Handelsblattu to ovšem může dopadnou právě naopak. Protože Emden má začít produkovat elektrovozy, výroba jednoho z neikoničtějších německých aut by se mohla přestěhovat do Česka, kromě Volkswagenu Passat by se do Kvasin k jeho blízkému příbuznému (a konkurentovi) Superbu stěhovala výroba také z něj odvozeného modelu Arteon. Dva zdroje Handelsblattu se shodly i na důvodu: levnější pracovní síla v Česku. „Jsou to spekulace, ke kterým se nebudeme vyjadřovat,“ řekla mluvčí automobilky Kamila Biddle pro magazín zdopravy.cz.



Volkswagen Passat

Hannoversche Allgemeine Zeitung dokonce spekuluje o úplném konci modelu Passat v roce 2022. Letos se mělo v Emdenu vyrobit 251 tisíc aut, aktuální plán produkce je ovšem na 229 tisíc passatů a arteonů, kapacita továrny je 300 tisíc aut ročně. „Před deseti lety byl každý pátý prodaný vůz Volkswagen Passat, dnes je to každý desátý. Dnes je na trhu osmá generace a nástupce nedostane,“ píše německý deník.

To by znamenalo obrovskou rošádu pro celou výrobu Škody, která už teď nestíhá uspokojovat poptávku. Škoda již nemá v České republice dostatečné kapacity a některé její vozy se vyrábějí v jiných továrnách koncernu. V roce 2014 vyrobila Škoda jeden milion aut, nyní je to zhruba 1,23 milionu a tento počet by měl v příštích letech dál výrazně růst. Škoda těží hlavně z poptávky po nových modelech SUV a vstoupit chce také do oblasti elektrických vozů.

Škodu dnes nedostatek kapacit velmi brzdí. Na začátku příštího desetiletí bude podle prohlášení šéfa značky Bernharda Maiera ze začátku října potřebovat jen v Evropě další výrobní kapacitu pro zhruba 400 tisíc vozů. V letošním roce Škoda čeká, že překročí loňskou výrobu 1,2 milionu vozů. V polovině příštího desetiletí chce Škoda vyrábět dva miliony aut.

„Škoda Auto v současnosti jede na samé hranici své kapacity. Vytíženost našich závodů je 119 procent, což je nejvíce v branži. O naše vozy je zájem, v příštím roce bychom mohli prodat o 200 tisíc aut více, než stihneme vyrobit,“ uvedl Maier. Už se také spekuluje o stavbě nové evropské továrny mimo Českou republiku, ve hře jsou východoevropské země, například Bulharsko. V úvahu připadá i Turecko, kde by továrna Škody zajišťovala kromě svých vozů také výrobu dalších modelů značek koncernu VW. Nová továrna za miliardy eur by neměla být v České republice, protože v této zemi již není dostatek pracovníků. Více čtěte zde

Vozy Škoda se v současnosti vyrábějí v 15 výrobních závodech, z toho tři jsou v České republice (Mladá Boleslav, Kvasiny, Vrchlabí). Automobilka vyrábí také v Číně, Rusku, na Slovensku, Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství a na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery.



Nejvytíženější fabrikou jsou pravděpodobně Kvasiny, které nestíhají dlouhodobě uspokojovat poptávku, se Superbem se tam vyrábí také dva SUV modely Škody Kodiaq a Karoq. Kromě toho z fabriky na Rychnovsku vyjíždí také dvojče Karoqu, model Seat Ateca. Ten je jádrem sváru mezi Škodou a Seatem, španělská značka si v prvotní fázi plánování výroby objednala v Kvasinách podhodnocený objem výroby. Fabrika nyní jede naplno a Seat se zlobí, že objem produkce žádaného modelu nelze navýšit. Musí tak dokonce zájemce o Atecu odmítat, protože čekací lhůty jsou až roční.

Elektrovolkswageny

Přepřáhnutí na elektrický pohon plánují také v továrně v Hannoveru. Nyní se tam staví oblíbené dodávky Multivan/Transporter (T6). Ovšem podle Bloombergu by se výroba mohla s příchodem následující generace kolem roku 2022 přesunout do turecké továrny automobilky Ford. S tou Volkswagen letos v létě vytvořil alianci, jejím předmětem mají být „potenciální projekty v několika oblastech, včetně společného vývoje řady užitkových automobilů“. Více o partnerství čtěte zde

Volkswagen I.D. Buzz

Volkswagen investuje dvacet miliard eur do elektromobility, do roku 2025 mají jeho značky včetně Škody nabídnout 50 čistě elektrických a 30 nabíjecích (plug-in) hybridů. Tou dobou chce prodávat dva až tři miliony elektroaut ročně. Další investice 50 miliard eur mají jít na výrobu a vývoj akumulátorů pro auta do zásuvky. Elektroauta Volkswagenu mají nést společné označení ID. Prvním modelem má být auto velikosti VW Golf vyráběné ve Cvikově, má se jmenovat ID Neo a cenovka má být kolem 23 tisíc eur.

V Emdenu se má vyrábět ročně 200 tisíc elektrovolkswagenů velikosti modelu Polo s cenou pod 20 tisíc eur a později také sto tisíc elektrických ekvivalentů Passatu jménem ID Aero. Hannover má v roce 2022 přejít na výrobu elektrické dodávky ID Buzz, která svým designem odkazuje na slavné kulaté dodávky Volkswagenu (T1 a T2).

Různé zdroje se nemohou shodnout na tom, jak přechod na výrobu elektromobilů ovlivní zaměstnanost. Financial Times cituje zprávu Goldman Sachs, podle které má elektromobil v porovnání s autem se spalovacím motorem o třetinu méně dílů.

Jinak mluví Petr Vaněk, mluvčí nošovické továrny automobilky Hyundai: korejský koncern Hyundai-Kia má asi nejvíce elektrifikovanou nabídku na evropském trhu. „Výroba aut s elektrickým pohonem, by v podmínkách nošovického závodu HMMC znamenala změnu cca 10 % výrobního procesu, 90 % by zůstalo nezměněno. Jedná se například o lisovnu, svařovnu, lakovnu a většinu operací ve finální montáži,“ vysvětluje pro iDNES.cz Vaněk.

Změny a modifikace výrobního procesu by se podle něj týkaly zejména finální kompletace vozů, kde by se pracovalo s jinými platformami podvozků, kabelovými rozvody a s těžkými bateriemi. Z pohledu zaměstnanosti by si výroba elektrických vozidel podle Vaňka vyžádala více pracovníků ve finální montáži, ale na druhou stranu by došlo k uvolnění pracovníků z převodovkárny, protože elektrická auta nemají klasické převodovky. „Dopad na zaměstnanost by tedy vyšel plus minus neutrální,“ uzavírá Vaněk.

Nová platforma koncernu Volkswagen pro elektrická auta

Volkswagen navíc sází na své zkušenosti s výrobou na modulárních platformách. Právě nově vyvinutá architektura MEB určená výhradně pro auta do zásuvky má být klíčem k úspěchu. Volkswagen má díky tomu umět vyrobit elektromobil za méně než 13 hodin, u konvenčního vozu je to dvojnásobek. To podle zdroje Handelsblattu umožní zachovat produkci i v továrně s tak vysokými platy, jako je ta v Emdenu.

Rychlost a efektivita výroby má být také klíčem k přístupným cenám elektroaut pro koncové zákazníky. Značky koncernu Volkswagen počítají s tím, že ceny elektrických modelů by měly být na úrovni dieselových variant srovnatelných konvenčních vozů.